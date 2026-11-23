- रामेश्वर अमृतेगंगापूर - गंगापूर-खुलताबाद विधानसभा मतदारसंघातील केंद्र व राज्य पुरस्कृत आवास योजनेंतर्गत मंजूर झालेल्या घरकुल लाभार्थ्यांचे दुसरे व तिसरे हप्ते प्रलंबित असल्याने बांधकामे रखडली आहेत. या गंभीर प्रश्नाची दखल घेत आमदार प्रशांत बंब यांनी ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या प्रधान सचिवांना पत्र देऊन प्रलंबित अनुदान तातडीने वितरित करण्याची मागणी केली आहे..पंचायत समिती स्तरावर घरकुल बांधकामाची पडताळणी आणि हप्ते वितरणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा होण्यास विलंब होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत आहेत. त्यामुळे बांधकाम साहित्य, मजुरी आणि इतर खर्च भागवताना लाभार्थ्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत असून अनेक घरकुलांची कामे अर्धवट अवस्थेत आहेत..या पार्श्वभूमीवर आमदार बंब यांनी गंगापूर व खुलताबाद तालुक्यांतील पात्र लाभार्थ्यांचे प्रलंबित हप्ते तातडीने वितरित करावेत, अनुदान वितरणातील विलंबाची कारणे तपासावीत, हप्ते जमा करण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा ठरवावी तसेच आवश्यक निधी तात्काळ उपलब्ध करून द्यावा, अशा मागण्या केल्या आहेत..घरकुल योजना ही गोरगरीब कुटुंबांच्या हक्काच्या निवाऱ्याशी संबंधित असल्याने या प्रकरणाला प्राधान्य देऊन लाभार्थ्यांना तातडीने दिलासा देऊन मतदारसंघातील रखडलेल्या लाभार्थ्यांचे घरकुलांचे दुसरे-तिसरे हप्ते, प्रलंबित अनुदान तातडीने खात्यावर जमा करण्यात यावे अशी मागणी आमदार प्रशांत बंब यांनी पत्राद्वारे केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.