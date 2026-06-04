मराठवाडा

Ghansangavi Crime : भुतेगाव येथे दूधना नदीपात्रात पोलिसांची कारवाई; आठ टिप्पर तीन जीसीबी जप्त, अकरा जणाविरुद्ध गुन्हा दाखल

दुधना नदीच्या पात्रामध्ये जीसीबीच्या साह्याने वाळू उत्खनन करीत असताना पोलिसांच्या पथकाने केली कारवाई.
police crime on tipper and jcb

police crime on tipper and jcb

sakal

सुभाष बिडे
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घनसावंगी - भुतेगाव, ता. घनसावंगी येथील दुधना नदीच्या पात्रामध्ये जी सीबीच्या साह्याने वाळू उत्खनन करीत असताना घनसावंगी पोलिसांच्या पथकाने गुरुवार (ता. चार) सकाळी कारवाई करून आठ हायवा व तीन जीसीबी जप्त करून सबंधीत अकरा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

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