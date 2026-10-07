मराठवाडा

Navratri Festival :‘नवरात्रोत्सवासाठी माहूरगड सज्ज;जय्यत तयारी, मंदिर पहाटे पाच ते रात्री दहापर्यंत खुले राहणार

Renuka Devi Navratri Festival, Mahur Temple Darshan Timings. माहूर गडावरील श्री रेणुकादेवीच्या नवरात्रोत्सवाला ११ ऑक्टोबरपासून सुरुवात होत आहे. प्रशासनाने तयारीचा आढावा घेतला असून मंदिर पहाटे ५ ते रात्री १० वाजेपर्यंत दर्शनासाठी खुले राहणार आहे.
Preparations Underway for Renuka Devi Navratri Festival at Mahur Temple

Preparations Underway for Renuka Devi Navratri Festival at Mahur Temple

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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माहूर: देवीच्या साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक पूर्ण पीठ असलेल्या माहूर गडावरील श्री रेणुकादेवीच्या नवरात्रोत्सवाला ११ ऑक्टोबरपासून सुरवात होत असून, प्रशासनाने जय्यत  तयारी केली आहे. नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी मंगळवारी (ता. सहा) येथे  पूर्वतयारी आढावा बैठक घेऊन विविध सूचना केल्या. दरम्यान, नवरात्रोवात मंदिर पहाटे पाच ते रात्री दहापर्यंत दर्शनासाठी खुले राहणार आहे.

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