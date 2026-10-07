Navratri Festival :‘नवरात्रोत्सवासाठी माहूरगड सज्ज;जय्यत तयारी, मंदिर पहाटे पाच ते रात्री दहापर्यंत खुले राहणार

माहूर: देवीच्या साडेतीन शक्तिपीठांपैकी एक पूर्ण पीठ असलेल्या माहूर गडावरील श्री रेणुकादेवीच्या नवरात्रोत्सवाला ११ ऑक्टोबरपासून सुरवात होत असून, प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे. नांदेडचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी मंगळवारी (ता. सहा) येथे पूर्वतयारी आढावा बैठक घेऊन विविध सूचना केल्या. दरम्यान, नवरात्रोवात मंदिर पहाटे पाच ते रात्री दहापर्यंत दर्शनासाठी खुले राहणार आहे. .जिल्हा पोलिस अधीक्षक डॉ. नीलभ रोहन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेश पाटील, धर्मदाय सहआयुक्त तथा रेणुकादेवी संस्थानच्या अध्यक्षा हीरा शेळके, सहायक जिल्हाधिकारी बी. सरवनन, तहसीलदार अभिजित जगताप, उपविभागीय पोलिस अधिकारी किरण भोंडवे, विश्वस्त चंद्रकांत भोपी, संजय कान्नव, दुर्गादास भोपी आदी बैठकीला उपस्थित होते. प्रशासनातील विविध विभागांसह श्री दत्त शिखर संस्थान, श्री रेणुकादेवी मंदिर प्रशासनाने केलेल्या तयारीचा आढावा कर्डिले यांनी घेतला..धार्मिक कार्यक्रमांसह संगीत सेवानवरात्रोत्सवानिमित्त दहा दिवस धार्मिक कार्यक्रमांसह संगीत सेवेचे कार्यक्रम होणार असल्याची माहिती मंदिराचे विश्वस्त चंद्रकांत भोपी यांनी मंगळवारी दिली. कार्यक्रम असे ः रविवारी (ता. ११) सकाळी श्री रेणुका मातेची वैदिक महापूजा, गणेशपूजन, वेदघोष, घटस्थापना, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, छबिना, महाआरती व महाप्रसाद. १२ ते १४ ऑक्टोबर- वैदिक महापूजा, कुमारिका पूजन. १५ ऑक्टोबर- वैदिक महापूजेनंतर फुलोरा महाप्रसाद, छबिना, महाआरती, ललिता पंचमीनिमित्त जागरण. १६ व १७ - महापूजेनंतर कुमारिका पूजन. १८- शतचंडी महायज्ञ १९- शतचंडी महायज्ञाची पूर्णाहूती, महानैवेद्य, महाआरती. २०- महापुजा, महाआरती, शस्त्रपूजन, श्री भगवान परशुराम पालखी सीमोल्लंघन, उत्सवाची सांगता. २५- कोजागरी पौर्णिमा. संगीत सेवेमध्ये जागर आदिशक्तीचा, भक्तिसंगीत, कीर्तन, भजन, गोंधळ, भारूड, कविसंमेलन, गोंधळनृत्य, भक्तिसंध्या, अभंगवाणी, नृत्य (भरतनाट्यम्), गायन सेवा, स्वरसंगीत आदी..असे नियोजनपरिवहन महामंडळातर्फे १२० जादा बस रेणुका देवी मंदिर परिसर राखीव वनक्षेत्रात असल्याने वनपाल, वनरक्षकांचे पथक तैनात शहरातील पथदिवे चार दिवसांत सुरू करणार उत्सव काळात पाच आरोग्य बूथ, तीन रुग्णवाहिका, औषधसाठा, वैद्यकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती, ग्रामीण रुग्णालयात वीस खाटा आरक्षित पोलिस अधिकाऱ्यांसह सुमारे पाचशे कर्मचारी बंदोबस्तातमंदिर प्रशासनातर्फे भाविकांना पिण्याच्या पाण्यासह अन्य सुविधा, पन्नास सुरक्षारक्षक, मंदिर परिसरात सीसीटीव्ही कॅमेरेनगरपंचायतीतर्फे शहरात तीन ठिकाणी वाहनतळ, तेथे स्वच्छतागृहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.