मराठवाडा

Beed News: वणवण थांबली; कृत्रिम पाणवठे ठरले मुक्या प्राण्यांसाठी संजीवनी; रणरणत्या उन्हात पाझर

5,000 Animals Benefited During Scorching Summer: शिरूर कासारच्या जंगलात कृत्रिम पाणवठ्यांमुळे सुमारे ५ हजार वन्यजीवांची तहान भागली.उन्हाळ्यातील उष्माघात व अपघात टाळण्यासाठी वन विभागाचे उपक्रम ठरले संजीवनी.
Beed News

Beed News

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिरूर कासार: शिरूर कासार रणरणते ऊन अंगाची लाहीलाही करत असताना, माणसांप्रमाणेच जंगलातील मुक्या जिवांचीही पाण्यासाठी कासावीस होते. नैसर्गिक ओढे, तलाव आणि जलस्रोत कोरडे पडल्याने पाखरांचे थवे आणि वन्यप्राणी गावकुसाकडे धाव घेऊ लागले होते.

मात्र, शिरूर कासार तालुक्यातील वन विभागाने निसर्गधर्माचे पालन करत जंगलातच पाण्याची सोय केली आहे. दुर्गम डोंगरदऱ्यात वन विभागाचे टँकर पोहोचू लागल्याने, पाण्यासाठी होणारी वन्यजीवांची जीवघेणी भटकंती आता थांबली असून, सुमारे पाच हजार वन्यजीवांना या कृत्रिम पाणवठ्यांनी मोठा आधार दिला आहे.

Beed News
Loading content, please wait...
Beed

