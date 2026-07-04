मराठवाडा

Bus Accident : बस अपघात; २५ विद्यार्थी जखमी, अंबड वडीगोद्री रोडवरील शहापूर परिसरात अपघात

जालना–वडिगोद्री महामार्गावरील शहापूरजवळ गल्हाटी नदीच्या पुलावर अंबड आगाराच्या दोन एसटी बसची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन भीषण अपघात झाला.
ST Bus Accident

ST Bus Accident

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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- मोहन रोटे

धाकलगाव - जालना–वडिगोद्री महामार्गावरील शहापूरजवळ गल्हाटी नदीच्या पुलावर शनिवारी सकाळी सुमारे नऊ वाजता अंबड आगाराच्या दोन एसटी बसची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन भीषण अपघात झाला. या अपघातात प्राथमिक माहितीनुसार २५ ते ३० प्रवासी जखमी झाले असून, त्यामध्ये शाळकरी विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. सर्व जखमींना तातडीने अंबड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे.

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