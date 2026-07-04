Bus Accident : बस अपघात; २५ विद्यार्थी जखमी, अंबड वडीगोद्री रोडवरील शहापूर परिसरात अपघात

- मोहन रोटेधाकलगाव - जालना–वडिगोद्री महामार्गावरील शहापूरजवळ गल्हाटी नदीच्या पुलावर शनिवारी सकाळी सुमारे नऊ वाजता अंबड आगाराच्या दोन एसटी बसची समोरासमोर जोरदार धडक होऊन भीषण अपघात झाला. या अपघातात प्राथमिक माहितीनुसार २५ ते ३० प्रवासी जखमी झाले असून, त्यामध्ये शाळकरी विद्यार्थ्यांचाही समावेश आहे. सर्व जखमींना तातडीने अंबड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..प्राथमिक माहितीनुसार, (एमएच १४ एमएच १७५०) क्रमांकाची एसटी बस भाबेरी येथून शाळकरी विद्यार्थ्यांना घेऊन अंबडकडे येत होती. तर (एमएच १४ बीटी ३०२२) क्रमांकाची एसटी बस अंबडहून बीडकडे निघाली होती. शहापूरजवळील गल्हाटी नदीच्या पुलावर दोन्ही बसची समोरासमोर जोरदार धडक झाली..प्राथमिक अंदाजानुसार, बीडकडे जाणाऱ्या एसटी बसवरील चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे. अपघाताचा आवाज ऐकून परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेत बसमधील जखमी प्रवाशांना बाहेर काढले. त्यानंतर रुग्णवाहिकांच्या मदतीने सर्व जखमींना अंबड येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी हलविण्यात आले..अपघातात काही प्रवाशांना गंभीर दुखापत झाल्याची प्राथमिक माहिती असून, त्यांच्यावर वैद्यकीय उपचार सुरू आहेत. दरम्यान, या अपघातामुळे जालना–वडिगोद्री महामार्गावरील वाहतूक काही काळ विस्कळीत झाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक सुरळीत केली असून अपघाताचे नेमके कारण शोधण्याचे काम सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.