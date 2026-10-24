Nilanga News : शालेय पोषण आहाराचा पुरवठा निकृष्ट दर्जाचा; पंचायत समिती सभापतीच्या अनेक शाळा भेटीतील प्रकार उघड, प्रशासकीय स्तरापर्यत मोठी साखळी

निलंगा - तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळेतील विध्यार्थ्यांसाठी देण्यात येणारा सकस आहाराचा पुरवठा अतिशय निकृष्ट दर्जाचा होत असून यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यास धोका निर्माण होणार आहे. पुरवठा होणारा आहार निकृष्ट दर्जाचा असला तरी चौकशीच्या भीतीपोटी संबंधित शाळेच्या मुख्याध्यापकाकडून उत्कृष्ट आहार पुरवठा झाला म्हणून पोहोंच पावतीवर स्वाक्षरी घेतली जाते..वरिष्ठ पातळीपर्यंत प्रशासकीय यंत्रणेत साखळी असल्यामुळे निकृष्ट आहार मिळूनही सहनही होईना अन् सांगता येईना अशी गत त्यांची झाली आहे. या निकृष्ट प्रकाराबाबत पंचायत समितीच्या सभापती सुनिता वाघमारे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे.निलंगा तालुक्याचे कार्यक्षेत्र मोठे असल्यामुळे जिल्हा परिषद शाळाची संख्या अधिक आहे. सकस आहार योजनेसाठी तालुक्यातील 283 शाळा पात्र असून पहिली ते आठवी पर्यंतच्या विध्यार्थ्यांना सकस आहार योजनेतून खिचडी दिली जाते मात्र यासाठी असलेले पूरक धान्य अतिशय निकृष्ट दर्जाचे असून त्यातील हरभरा, मटकी, मुगडाळ, मसूरडाळ, कांदा, लसूण आदी साहित्य सुमार दर्जाचे असून त्यामधून उग्र वास येत आहे. तर तांदूळ पुरवठाही अतिशय निकृष्ट दर्जाचा येत असल्याच्या तक्रारी आहेत..काही ठिकाणी अन्नात किडे किंवा अळ्या आढळल्याच्या घटनाही समोर आल्या आहेत. शिवाय आहारासाठी सरकारकडून मिळणारे अनुदान आणि भाजीपाला, इंधनासाठीचा खर्च अत्यंत अपुरा पडतो. वाढत्या महागाईमुळे या अल्प निधीत दर्जेदार आहार देणे शाळा व्यवस्थापनासमोर मोठे आव्हान ठरते. प्रशासकीय व तांत्रिक अडचणींमुळे पोषण आहाराचा निधी वेळेवर मिळत नाही. परिणामी, बऱ्याचदा शिक्षक किंवा मुख्याध्यापकांना स्वतःच्या खिशातून पैसे घालून मुलांच्या जेवणाची व्यवस्था करावी लागते..अनेक ठिकाणी जेवण बनवणाऱ्या स्वयंपाकघरांमध्ये स्वच्छतेच्या नियमांकडे दुर्लक्ष होते. अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) नियम पाळले जात नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याशी खेळ होत आहे. शाळा व्यवस्थापन समित्या आणि पालकांनी आहारात मिळणाऱ्या जेवणाच्या दर्जावर सतत लक्ष ठेवणे व बिघाड झाल्यास तातडीने शिक्षण विभागाकडे तक्रार करणे आवश्यक आहे. तालुक्यातील 15 केंद्रामधील केंद्र प्रमुखांकडून याबाबत कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही..येथील पंचायत समितीच्या सभापती सुनीता वाघमारे यांनी शहरातील अशोक नगर, तालुक्यातील हंचनाळ, हासोरी येथील जिल्हा परिषद शाळाना भेटी दिल्या असून या निकृष्ट आहाराचा पंचनामा केला आहे. संबंधित ठेकेदाराकडून शाळेसाठी आहार पुरवठा निकृष्ट होत असून संबंधितावर कारवाई करावी अशी मागणी त्यानी वरिष्ठाकडे केली आहे.तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळामध्ये मिळणारे तांदूळ व इतर धान्य निकृष्ट दर्जाचे असून केवळ ठेकेदार जगवण्याचा प्रकार आहे. शाळेतील खिचडीची चव बेचव होत असून याकडे तालुका व जिल्हा स्तरावरील प्रशासकीय यंत्रणेची मिली भगत आहे.- बालाजी पवार, जामगा, ता. निलंगा, शालेय समिती अध्यक्ष.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.