- बाळासाहेब काळेकरमाड - छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील करजगावमध्ये भीषण पाणीटंचाई उफाळून आल्यानंतर प्रशासनाने अखेर शासकीय टँकर सुरू करून नागरिकांची तहान भागवली आहे. मात्र, हा प्रश्न नेमका कोणामुळे निर्माण झाला, या मूळ मुद्याकडे प्रशासनाने सोयीस्कर डोळेझाक केली आहे..काही मोजक्या 'जलचोरांनी' विद्युत मोटारी लावून पाझर तलावातील पाण्यावर दिवसाढवळ्या डल्ला मारला आणि अधिकाऱ्यांनी 'मौनाव्रत' पाळल्याने तलाव पूर्णपणे कोरडा पडला. आज टँकरमुळे माणसांची सोय झाली असली, तरी या 'जलचोरीची' सर्वात मोठी किंमत परिसरातील मुक्या जनावरांना आणि भटकत्या वन्यप्राण्यांना मोजावी लागत आहे. पाण्याविना व्याकूळ झालेल्या या मुक्या जीवांचा घसा कोण ओला करणार, असा संतप्त सवाल करजगावकर विचारत आहेत..यंदा निसर्गाने साथ न दिल्याने तलावात मोजकाच पाणीसाठा होता. हा साठा पिण्यासाठी राखीव ठेवणे प्रशासनाची जबाबदारी होती. परंतु, गेल्या महिनाभरापासून मोटारी लावून पाण्याची राजरोस लूट सुरू असताना संबंधित अधिकाऱ्यांनी कारवाईचे धाडस दाखवले नाही. परिणामी, तलावाने तळ गाठला आणि गावाची शासकीय विहीरही आटली. नंतर वेळ मारून नेण्यासाठी प्रशासनाने शासकीय टँकर सुरू केले; पण हा टँकर केवळ माणसांचीच तहान भागवू शकतो, तलावावर अवलंबून असलेल्या शेकडो मुक्या जीवांचे काय, याचे उत्तर कोणाकडेही नाही..मुक्या जीवांचा हक्काचा जलस्रोत हिरावलागावातील पाळीव जनावरे, मोकाट गुरे आणि गणेश गडाच्या डोंगररांगांतून येणारे हरिण, मोर, नीलगाय, रानडुक्कर यांसारखे वन्यप्राणी या पाझर तलावावरच आपली तहान भागवत होते. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे आणि अवैध उपशामुळे यंदा नोव्हेंबरमध्येच तलाव आटल्याने या मुक्या जीवांचा हक्काचा आधार हिरावला गेला आहे..पाण्यासाठी भटकंती अन् जीवघेणा प्रवासगणेश गडाच्या डोंगरदऱ्यांतील नैसर्गिक झरे आणि वनविभागाचे कृत्रिम पाणवठेही कोरडे पडले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते विनोद डोभाळ स्वखर्चाने टँकरद्वारे काही ठिकाणी पाणी सोडत असले, तरी ते समुद्रातील थेंबासारखे अपुरे पडत आहे. पाण्याच्या शोधात भटकणारे वन्यप्राणी आणि जनावरे आता मानवी वस्तीकडे व मुख्य रस्त्यांकडे धाव घेत आहेत. यामुळे वाहनांच्या धडकेत किंवा उघड्या विहिरीत पडून मुक्या जीवांचा बळी जाण्याचा धोका वाढला आहे. 'जलचोरांना' मोकळे रान देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी आता तरी झोपेचे सोंग सोडावे आणि पाणवठ्यांत तात्काळ पाणी सोडण्याची व्यवस्था करावी, अशी आक्रमक मागणी होत आहे..सध्या परिसरात जलस्रोत आटल्याने वन्यप्राण्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे. ही परिस्थिती लक्षात घेऊन येत्या एकाते दोन दिवसांत पाणवठ्यामध्ये पाणी सोडण्यात येणार आहे.- आप्पासाहेब तागड, वनपाल.'प्रशासनाच्या दुर्लक्षामुळे काही मोजक्या लोकांनी मोटारी लावून करजगावच्या पाझर तलावातील हक्काचे पाणी उपसून नेले. आज शासकीय टँकर सुरू झाल्याने गावकऱ्यांची पिण्याची सोय झाली आहे; मात्र, तलाव पूर्णपणे कोरडा पडल्याने पाळीव जनावरांचे मोठे हाल होत आहेत. तसेच, येथून जवळच असलेल्या गणेश गडाच्या डोंगररांगांतील वन्यप्राणीही आपली तहान भागवण्यासाठी याच तलावाकडे धाव घेत असत. आता तलाव आटल्याने या मुक्या जीवांचा जीव टांगणीला लागला आहे. प्रशासनाने या 'जलचोरांवर' कठोर कारवाई करावी आणि वन्यजीवांसाठी पाणवठ्यांत तात्काळ पाणी सोडण्याची व्यवस्था करावी.'- बाळासाहेब चोपडे ग्रा. पं. सदस्य, करजगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.