Tembhapuri Project : टेंभापुरी प्रकल्पातील ३२ डीपींचा वीजपुरवठा बंद; अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी प्रशासनाची कारवाई

शेंदुरवादा - गंगापूर तालुक्यातील शेंदुरवादा परिसराला वरदान ठरलेल्या टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पात यंदा अत्यल्प पाणीसाठा उपलब्ध असल्याने भविष्यातील पाणीटंचाई टाळण्यासाठी प्रशासनाने उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. प्रकल्पातील पाण्याचा अनधिकृत उपसा रोखण्यासाठी जलसंपदा विभाग आणि महावितरणच्या संयुक्त मोहिमेतून शेतीपंपांना वीजपुरवठा करणाऱ्या ३२ विद्युत रोहित्रांचा (डीपी) वीजपुरवठा बंद करण्यात आला आहे..जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी. सी. यांच्या नियोजनानुसार उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवण्यावर प्रशासनाचा भर आहे. टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पावर परिसरातील जवळपास २२ गावांचा पाणीपुरवठा अवलंबून आहे. तसेच परिसरातील वाड्या-वस्त्यांवरील नागरिक आणि पशुधनाच्या पिण्याच्या पाण्यासाठीही हा प्रकल्प महत्त्वाचा आहे..प्रकल्पातील पाण्याची पातळी खालावल्याने शेतीसाठी तसेच अन्य कारणांसाठी होणारा अनधिकृत पाणी उपसा रोखणे आवश्यक झाले आहे. पाण्याचा उपसा सुरू राहिल्यास आगामी काळात नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागू शकते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी प्रशासनाने पाणीसाठ्याच्या संरक्षणासाठी पावले उचलली आहेत.महावितरणाचे शाखा अभियंता शाखा अभियंता राजश्री धोकटे, वायरमन बाळू कांबळे, एजाज पठाण दिलीप ढोले यांच्या पथकाने ३२ विद्युत रोहित्रांचा वीजपुरवठा खंडित केला. या कारवाईमुळे प्रकल्पातील अनधिकृत पाणी उपशावर नियंत्रण येणार आहे. उपलब्ध पाणीसाठा जपून वापरणे आणि पिण्याच्या पाण्याचे आरक्षण सुरक्षित ठेवणे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे..प्रतिक्रिया -जिल्हाधिकारी साहेबांच्या आदेशानुसार, टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पात कारवाई करण्यात आली असून, उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवण्याठी ३२ रोहित्राचा विद्युत पुरवठा खंडित केला आहे.- गजानन ठोंबरे (उपकार्यकारी अभियंता महावितरण)मा. जिल्हाधिकारी साहेबांच्या आदेशानुसार, वरिष्ठांच्या मार्गदर्शना प्रमाणे टेंभापुरी मध्यम प्रकल्पातून सिंचनासाठी होणारा उपशास प्रतिबंध व्हावा व उपलब्ध पाणीसाठा पिण्याच्या पाण्यासाठी राखून ठेवण्यासाठी विद्युत पुरवठा खंडित केला असून, या पुढे ही वेगवेळ्या कार्यवाही सुरू आहे.- अमित कुलकर्णी, उपविभागीय अधिकारी नांदूर मधमेश्वर पाटबंधारे उपविभाग गंगापूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.