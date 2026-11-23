- रामेश्वर अमृतेगंगापूर - तालुक्यातील काटेपिंपळगाव, झोडेगाव आणि शिंगी या गावांना जोडणाऱ्या राज्य मार्ग ६५ (प्रजिमा २७) या रस्त्याच्या रखडलेल्या कामाला अखेर प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने केलेल्या तक्रारी आणि गंगापूर येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उपविभागीय अभियंता कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा दिलेल्या इशाऱ्याची बातमी दैनिक सकाळने प्रसारित केली होती .यानंतर प्रशासनाने हालचाली करत काम सुरू केले..त्यामुळे परिसरातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे.या रस्त्याच्या कामाला २० फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंजुरी मिळाली होती. त्यासाठी निधी उपलब्ध होऊनही प्रत्यक्षात काम झाले नसल्याचा आरोप भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीने केला होता. रस्त्याचे काम पूर्ण न करताच संबंधित अभियंता आणि कंत्राटदाराने संगनमताने बोगस बिले उचलल्याची तक्रार समितीने केली होती. किरकोळ डागडुजी करून नवीन रस्त्याच्या कामाची बिले काढण्यात आल्याचाही आरोप करण्यात आला होता..या प्रकरणी भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीचे महाराष्ट्र दक्षता अधिकारी संजय तिखे यांनी ता. १३ रोजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता आणि अधीक्षक अभियंता यांच्याकडे लेखी निवेदन दिले होते. प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, संबंधित कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावे आणि रखडलेले काम तातडीने सुरू करावे, अशी मागणी करण्यात आली होती. निवेदनाच्या प्रती मुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्र्यांनाही पाठविण्यात आल्या होत्या..शिंगीचे उपसरपंच अय्युब कासम शेख यांनीही २५ मे २०२६ रोजी या रस्त्याच्या कामासाठी तक्रार करून उपोषण केले होते. मात्र, त्यानंतरही काम सुरू न झाल्याने नागरिकांमध्ये नाराजी होती. अखेर समितीने आठ दिवसांत काम सुरू न झाल्यास गंगापूर येथील उपविभागीय अभियंता कार्यालयाला टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला. या इशाऱ्यानंतर रस्त्याच्या कामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे.रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाल्याने काटेपिंपळगाव, झोडेगाव आणि शिंगी परिसरातील नागरिकांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. आता काम निर्धारित वेळेत आणि दर्जेदार पद्धतीने पूर्ण होणार का, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे..प्रतिक्रिया -रस्त्याच्या कामाबाबत वारंवार तक्रारी करूनही दखल घेतली जात नव्हती. आंदोलनाचा इशारा दिल्यानंतर काम सुरू झाले आहे. मात्र काम दर्जेदार आणि वेळेत पूर्ण होणे आवश्यक आहे.- संजय तिखे, भ्रष्टाचार निर्मूलन समितीरस्त्याच्या दुरवस्थेमुळे ग्रामस्थ आणि वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. अनेकदा पाठपुरावा आणि उपोषण करूनही काम सुरू झाले नव्हते. आता प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात झाल्याने समाधान आहे.- अय्युब शेख, उपसरपंच शिंगी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.