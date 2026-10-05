Kalika Mata Tradition: माते, काही चूक झाली असेल तर माफ कर’; येरोळमध्ये कालिका मातेला गावात आणण्यासाठी अनोखी परंपरा, नेमकी काय आहे परंपरा?

येरोळ : यंदाच्या पावसाळ्यात चार महिने येरोळ शिवारात पाऊस न पडल्याने ग्रामदैवत कालिकादेवी माता गावावर रुसून माहेरी गेली, अशी श्रद्धा ग्रामस्थांमध्ये आहे. माता बेटावरील बालीपीर दर्गा येथे भावाकडे गेल्याचे स्वप्न गावातील एका व्यक्तीला पडल्याची चर्चा गावात झाली. त्यानंतर रुसलेल्या ग्रामदेवतेला गावातील मंदिरात आणण्यासाठी ग्रामस्थांनी रविवारी (ता. चार) पारंपरिक पद्धतीने यात्रा काढली होती..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.संभळ, नगारे, ढोल-ताशांच्या गजरात दोन अश्वांसह ग्रामस्थ येरोळमोड येथील लातूर-उदगीर राज्य रस्त्यालगतच्या बेटावर पोचले. बालीपीर दर्गा हे कालिका मातेचे माहेर असल्याची आख्यायिका आहे. येथे महिला, पुरुष, आबालवृद्ध मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. ग्रामस्थांनी विधिवत पूजन करून, ‘माते, गावकऱ्यांकडून काही चूक झाली असेल तर आम्हाला माफ कर. गावातील मंदिरात परत चल’, अशी प्रार्थना केली. आरतीनंतर अश्वांनी बेटाला फेरी मारली. .त्यानंतर अश्वांवर विराजमान झालेली माता गावातील मंदिराच्या दिशेने निघाली. अश्व मंदिराजवळयेऊन थांबल्यानंतर कालिका माता मंदिरात विराजमान झाली. पुजारी मतीसागर कंदील यांच्या हस्ते पूजा करण्यात आली. संभळ-नगाऱ्यांच्या गजरात मातेचा जयघोष व आरती करण्यात आली. त्यानंतर ग्रामस्थांना महाप्रसादाचे वाटप झाले.यावेळी बालाजी महाराज येरोळकर, बस्वराज चौसष्टे, राजकुमार सिंदाळकर, भागवत तोंडारे, अब्दुल मुजेवार, विशाल सिंदाळकर, कमलाकर पोद्दार यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.१९७२ च्या दुष्काळाची आठवण१९७२ मध्ये दुष्काळ पडला असतानाही ग्रामदैवताच्या आशीर्वादाने गावात ज्वारीचे भरघोस पीक आले होते. त्या वेळी पाणीसाठाही झाला होता. मात्र, यंदाचा दुष्काळ अधिक भीषण असून पाणीसाठा नसल्याने टंचाईची भीती आहे, अशी आठवण शेतकरी रामराव पाटील यांनी सांगितली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.