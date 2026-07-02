मुंबई

Caste Verification: महाराष्ट्रात जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी AI चा वापर होणार! फडणवीस सरकारचा मोठा निर्णय, ब्लॉकचेन वापरण्याचे निर्देश

CM On Caste Verification With AI Blockchain: महाराष्ट्रातील जात पडताळणी प्रक्रिया ब्लॉकचेन आणि एआय-आधारित असेल. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ऑनलाइन, पारदर्शक प्रणाली, आदिवासी योजना आणि वन हक्कांवरही भर दिला.
CM On Caste Verification With AI Blockchain

CM On Caste Verification With AI Blockchain

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्र सरकारने तंत्रज्ञानावर आधारित आणि पारदर्शक प्रशासनाला मोठे प्रोत्साहन देण्याच्या दिशेने एक पाऊल टाकले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी अधिकाऱ्यांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून अनुसूचित जमाती (एसटी) जात पडताळणी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, सुलभ, विश्वासार्ह आणि नागरिक-केंद्रित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

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