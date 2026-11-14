मुंबई

छटपूजेसाठी उल्हास नदीत मातीचा भराव, महसूल विभागाची कारवाई; पालिकेला कारणे दाखवा नोटीस

Badlapur Chhath Puja: छटपूजेच्या तयारीसाठी उल्हास नदीपात्रात मातीचा भराव टाकण्याचे काम सुरू असल्याचे समोर आले आहे. याप्रकरणी महसूल विभागाने पालिकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे.
Soil dumped into Ulhas River for Chhath Puja

Soil dumped into Ulhas River for Chhath Puja

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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बदलापूर : शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या उल्हास नदीपात्रात छटपूजेच्या तयारीसाठी मातीचा भराव टाकण्याचे काम कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेमार्फत सुरू असल्याचे महसूल विभागाच्या पाहणी अहवालातून समोर आले आहे. याप्रकरणी अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी यांनी पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून सात दिवसांत खुलासा मागवला आहे. उल्हास नदी बचाव समितीनेही या भरावाबाबत आक्षेप घेतल्याने प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे.

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