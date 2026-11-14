छटपूजेसाठी उल्हास नदीत मातीचा भराव, महसूल विभागाची कारवाई; पालिकेला कारणे दाखवा नोटीस

बदलापूर : शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या उल्हास नदीपात्रात छटपूजेच्या तयारीसाठी मातीचा भराव टाकण्याचे काम कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेमार्फत सुरू असल्याचे महसूल विभागाच्या पाहणी अहवालातून समोर आले आहे. याप्रकरणी अंबरनाथचे तहसीलदार अमित पुरी यांनी पालिकेच्या मुख्याधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून सात दिवसांत खुलासा मागवला आहे. उल्हास नदी बचाव समितीनेही या भरावाबाबत आक्षेप घेतल्याने प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे..गेल्या काही दिवसांपासून बदलापूर परिसरातील उल्हास नदीपात्रात छठपूजेच्या तयारीसाठी जेसीबी आणि डम्परच्या सहाय्याने माती टाकून सपाटीकरणाचे काम सुरू होते. मोठ्या प्रमाणावर मातीचा भराव टाकला जात असल्याने पर्यावरणप्रेमी आणि उल्हास नदी बचाव समितीने याबाबत आक्षेप नोंदवला होता. मनसेनेही या प्रकाराविरोधात भूमिका घेत संबंधितांवर कारवाईची मागणी केली होती..Maharashtra Farmers: दुष्काळात शेतकऱ्यांना दिलासा, ई- फेरफार पीक पाहणीला मुदतवाढ; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय .तक्रारीची दखल घेत तहसीलदार अमित पुरी यांनी कुळगावच्या महसूल अधिकाऱ्यांना घटनास्थळी पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. १२ नोव्हेंबरला सादर झालेल्या अहवालात उल्हास नदीपात्रातील मातीचा भराव कुळगाव-बदलापूर नगरपालिकेमार्फत सुरू असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. सुमारे ६० ते ७० ब्रास माती टाकण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे..'एक सही... संतापाची' मोहीम सुरू !मराठी सणांच्या वेळी नियमांचे डोस पाजणाऱ्या प्रशासनाला छटपूजेच्या वेळी मात्र नियमांचा विसर पडला आहे का, असा सवाल उपस्थित करीत बदलापूरकर उल्हास नदीच्या रक्षणासाठी एकत्र आले आहेत. उल्हास नदी बचाव समितीच्या वतीने शुक्रवारी (ता. १३) सायंकाळी बदलापूर पश्चिमेतील बदलापूर गाव रिक्षा स्टँडजवळ 'एक सही... संतापाची!' या सह्यांच्या मोहिमेला सुरुवात झाली..'टोरंट' प्रकल्पाच्या रस्त्यासाठी शेतकऱ्यांना नोटिसा, ६०० एकर वनक्षेत्र बाधित होणार; जमीन मोजणीची प्रक्रिया पुन्हा सुरु.पालिकेने दरवर्षीप्रमाणे फक्त छटपुजेच्या धार्मिक कार्यक्रमाला परवानगी दिली आहे. नदीवरील माली भरावाला नाही. त्यामुळे सगळ्ळ्या बाबींची माहिती घेऊनच पुढील भूमिका स्पष्ट केली जाईल.- मारुती गायकवाड, मुख्याधिकारी कुळगाव बदलापूर नगरपरिषद.तहसीलदारांकडे आम्ही तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. त्यानुसार पालिका प्रशासनाला कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली आहे. प्रशासनाला अंधारात ठेवून हे काम कोणी केले ? आयोजकांची चौकशी करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत.- संगीता चेंदवणकर, पदाधिकारी, उल्हास नदी बचाव समिती.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.