Crime: डोंबिवलीत ‘डिजिटल अरेस्ट’चा बनाव, ७१ लाखांची फसवणूक; तोतया अधिकाऱ्यांचे बिंग फुटले

कल्याण : 'तुमच्या मोबाईलवरून आक्षेपार्ह मेसेज गेले आहेत' अशी भीती घालून आणि स्वतःला सीबीआय अधिकारी भासवून ठगांनी एका खासगी कंपनीतील कर्मचाऱ्याला तब्बल ७१ लाख १० हजार रुपयांचा गंडा घातला. .मात्र, पीडित व्यक्तीच्या पत्नीने दाखवलेल्या सतर्कतेमुळे हा मोठा सायबर गुन्ह्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी टिळकनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पांडुरंगवाडीतील महेश आगरकर यांची मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात फसवणूक करण्यात आली..बनावट कागदपत्रेआरोपींनी आगरकर यांना घाबरवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची बनावट कागदपत्रे आणि बँक खात्यातील अनियमिततेचे खोटे पुरावे पाठवले. तसेच कारवाई टाळण्यासाठी पैसे भरावे लागतील, असे धमकावत आरोपींनी आगरकर यांच्याकडून वेगवेगळ्या टप्प्यांत ७१ लाख १० हजार रुपये उकळले. पैसे दिल्यानंतरही आरोपींचा त्रास कमी होत नसल्याने आगरकर यांनी आपली शंका पत्नीकडे व्यक्त केली. पत्नीने धीर धरत आरोपींना उलट प्रश्न विचारले असता त्यांची उत्तरे संदिग्ध आढळली..पोलिसांची कारवाईसहाय्यक पोलिस आयुक्त सुहास हेमाडे आणि वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवली आहेत. आरोपींचा डिजिटल मागोवा घेण्यात येत असून, त्यांच्या अटकेसाठी पथक रवाना केले आहे. अशी माहिती वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय कदम यांनी दिली.