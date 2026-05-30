Ebola Virus: कोरोनानंतर इबोला व्हायरसचा शिरकाव! मुंबईत १० जणांना लागण झाल्याचा संशय, नामांकित रुग्णालय अलर्ट मोडवर

Ebola Virus in Mumbai : कोरोनानंतर इबोला व्हायरसचा शिरकाव मुंबईत झाल्याचे समोर आले आहे. कस्तुरबा रुग्णालयात संशयित रुग्णांसाठी विशेष विलगीकरण वॉर्ड तयार करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मुंबई : आफ्रिकेतील काही भागांमध्ये इबोलाचा प्रादुर्भाव वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने खबरदारीच्या उपाययोजना वेगाने सुरू केल्या आहेत. नागरिकांनी घाबरण्याची आवश्यकता नसली तरी संभाव्य धोका लक्षात घेऊन कस्तुरबा रुग्णालयात संशयित रुग्णांसाठी १० खाटांचा विशेष विलगीकरण वॉर्ड तयार करण्यात आला आहे.

