Ebola Virus: कोरोनानंतर इबोला व्हायरसचा शिरकाव! मुंबईत १० जणांना लागण झाल्याचा संशय, नामांकित रुग्णालय अलर्ट मोडवर

मुंबई : आफ्रिकेतील काही भागांमध्ये इबोलाचा प्रादुर्भाव वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महापालिकेने खबरदारीच्या उपाययोजना वेगाने सुरू केल्या आहेत. नागरिकांनी घाबरण्याची आवश्यकता नसली तरी संभाव्य धोका लक्षात घेऊन कस्तुरबा रुग्णालयात संशयित रुग्णांसाठी १० खाटांचा विशेष विलगीकरण वॉर्ड तयार करण्यात आला आहे..जागतिक आरोग्य संघटनेने इबोलाबाबत इशारा दिल्यानंतर मुंबई महापालिकेचा आरोग्य विभाग सतर्क झाला आहे. कस्तुरबा रुग्णालयाला अलर्ट मोडवर ठेवण्यात आले असून, डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास तत्काळ आणि प्रभावी प्रतिसाद देता यावा, यासाठी आवश्यक तयारी करण्यात आली आहे..महापालिकेच्या आरोग्य अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा विशेष वॉर्ड केवळ इबोलाच नव्हे तर इतर गंभीर संसर्गजन्य आजारांच्या रुग्णांसाठीही सज्ज ठेवण्यात आला आहे. रुग्णालयात अत्यावश्यक वैद्यकीय उपकरणे, सुरक्षा साहित्य, संसर्ग नियंत्रण यंत्रणा आणि प्रशिक्षित आरोग्य कर्मचारी उपलब्ध ठेवण्यात आले आहेत. दरम्यान परस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यकता भासल्यास खाटांची संख्या वाढविण्याची तयारीही प्रशासनाने केली आहे..प्रतिबंधात्मक उपायसध्या या विशेष वॉर्डमध्ये १० रुग्णांची व्यवस्था करण्यात आली असली तरी आवश्यकता भासल्यास खाटांची संख्या वाढविण्याची तयारीही प्रशासनाने ठेवली आहे. ही संपूर्ण यंत्रणा केवळ प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून उभारण्यात आल्याचे स्पष्ट करत महापालिकेने नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे..इबोला कसा पसरतो?महापालिकेने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, इबोला विषाणू संक्रमित व्यक्तीचे रक्त, शरीरातील द्रव, स्राव किंवा दूषित वस्तूंच्या थेट संपर्कातून पसरतो. हा विषाणू कोविड-१९ प्रमाणे हवेतून सहज पसरणारा नसल्याचेही आरोग्य विभागाने स्पष्ट केले आहे.