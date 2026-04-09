Baramati Vidhansabha Byelection : बारामती पोटनिवडणूक बिनविरोध करण्याचे प्रयत्न; दिल्ली दरबारी होणार काँग्रेसचा निर्णय

मुंबई - अजित पवार यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या बारामती विधानसभा मतदारसंघाची निवडणूक बिनविरोध व्हावी यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून अजूनही प्रयत्न सुरूच आहेत. आज 'राष्ट्रवादी'च्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची या संदर्भात भेट घेऊन चर्चा केली. त्याचबरोबर काँग्रेसने उमेदवारी मागे घ्यावी, यासाठी या नेत्यांचे प्रयत्न सुरू असून, त्यासाठी राज्यातील काँग्रेस नेत्यांशी संपर्क करण्याचे प्रयत्न 'राष्ट्रवादी'च्या नेत्यांकडून सुरू आहेत. मात्र याबाबत अंतिम निर्णय काँग्रेसचे दिल्लीतील वरिष्ठ नेते घेणार असल्याचे समजते..दरम्यान, बारामती पोटनिवडणुकीसाठी ५० हून अधिक उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. उद्या (गुरुवारी) अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख आहे. काँग्रेसचे उमेदवार आकाश मोरे यांनी महाराष्ट्रात अजित पवार यांच्या अपघाताचा एफआयआर दाखल केला गेल्यास उमेदवारी मागे घेण्याची तयारी असल्याचे मोरे यांनी जाहीर केले आहे..सुनेत्रा पवार-फडणवीस भेटउपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज मुख्यमंत्री फडणवीस यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेतली. त्यांच्यासह त्यांचे पुत्र पार्थ पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि मंत्री हसन मुश्रीफ उपस्थित होते. तासभर चाललेल्या बैठकीत बारामती पोटनिवडणुकीसंदर्भात चर्चा करण्यात आल्याचे समजते. दरम्यान, यावेळी फडणवीस यांनी सुनेत्रा पवार यांना निवडून आणण्यासाठी भाजप सर्व मदत करेल. भाजप मोठा भाऊ म्हणून त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा राहील, असे आश्वासन दिल्याचे समजते.