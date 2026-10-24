उरणकरांना दिलासा! जुना खोपटा पूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, तारीख आली समोर

उरण : तालुक्याचा महत्त्वाच्या जुन्या खोपटा पुलाच्या दुरुस्तीचे काम आता अंतिम टप्प्यात आले आहे. आगामी १० नोव्हेंबरपासून हा पूल वाहतुकीसाठी खुला होणार असल्याची माहिती मिळत आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून कोंडीचा तीव्र त्रास सहन करणाऱ्या उरणकरांसाठी ही बातमी दिलासादायक ठरली आहे. १९९५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्या संकल्पनेतून बांधलेला हा पूल उरणच्या पूर्व आणि पश्चिम भागांना जोडणारा महत्त्वाचा दुवा आहे. .मात्र, गेल्या काही वर्षांत या मार्गावरून अवजड वाहनांची वाहतूक वाढल्याने पुलाच्या संरचनेवर ताण निर्माण झाला होता. पुलाची दुरवस्था लक्षात घेऊन संरचनात्मक तपासणी केली असता अंतर्गत भागात मोठ्या प्रमाणात तडे गेल्याचे, तसेच बेअरिंग्ज खराब झाल्याचे निदर्शनास आले. पुलाच्या बांधकामावेळी बसविलेल्या जुन्या पद्धतीच्या बेअरिंग्ज बाजारात उपलब्ध नसल्याने त्या नव्याने तयार करुन घेण्यात आले..Navi Mumbai: नवी मुंबई विमानतळावरून पर्यटन आणि व्यापाराला चालना! नऊ नवीन देशांतर्गत सेवा; गुवाहाटी, रांचीसह अन्य शहरांचा समावेश.तसेच, पुलाचे मजबुतीकरण करण्यासाठी तडे गेलेल्या भागांवर प्रूव्ह कटिंग करून इपॉक्सी, ग्राउट इपॉक्सी, कार्बन लॅमिनेट आणि फायबर रॅपिंग यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला आहे. याशिवाय, पुलावरील चार सेंट्रल हिंज बेअरिंग्ज आणि आठ रोलर रॉकर बेअरिंग्ज बदलण्यात आल्या आहेत. सध्या पुलावर नवीन लेअरिंग तसेच यूएचपीएफआरसी तंत्रज्ञानाशी संबंधित काम सुरू आहे. आता हे काम अंतिम टप्प्यात पोहोचले आले आहे..Kieron Pollard Mumbai Indians New Head Coach : ट्वेंटी-२०त १५००० धावा अन् ३४१ विकेट्स... मुंबई इंडियन्सकडून नव्या प्रशिक्षकाची घोषणा; कोण आहे जयवर्धनेचा उत्तराधिकारी?.निधीतून दुरुस्तीचे कामजुन्या खोपटा पुलाच्या दुरुस्तीसाठी आमदार महेश बालदी यांच्या प्रयत्नातून सुरुवातीला पाच कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यानंतर डिसेंबर २०२५ मध्ये दुरुस्तीच्या कामाला सुरुवात झाली. हे काम पूर्ण करण्यासाठी सुरुवातीला तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. मात्र, प्रत्यक्ष दुरुस्ती करताना पुलाच्या अंतर्गत भागात अपेक्षेपेक्षा अधिक काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे अतिरिक्त पाच कोटी रुपयांच्या निधीची गरज निर्माण झाली. यासाठी महेश बालदी यांनी पाठपुरावा केला असता दहा कोटींच्या खर्चातून पुलाच्या दुरुस्तीच्या कामाला गती दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.