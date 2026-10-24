मुंबई

Mhada: गिरणी कामगारांना म्हाडाचा अल्टिमेटम; घरांचा ताबा घ्या, अन्यथा सदनिका रद्द

Mill Workers House: गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी काढलेल्या सोडतीतील विजेत्यांनी अद्याप घरांचा ताबा घेतला नाही. त्यांनी घरांचा ताबा घ्या, अन्यथा सदनिका रद्द होईल, असा अल्टिमेटम म्हाडाने दिला आहे.
Mhada

Mhada

Esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : कोन-पनवेल येथील गिरणी कामगारांच्या घरांसाठी काढण्यात आलेल्या सोडतीतील १,०८६ विजेत्यांनी अद्याप घरांचा ताबा घेतला नाही. या विजेत्यांनी २६ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर या कालावधीत कागदपत्रांसह संपर्क साधावा, अन्यथा त्यांची सदनिका रद्द करून प्रतीक्षा यादी कार्यान्वित केली जाईल, असा अल्टिमेटम म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने दिला आहे.

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