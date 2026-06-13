मुंबई

MHADA: म्हाडा जमिनींचे सोने करणार, जाहिरातींसाठी जागा भाड्याने देणार

Mhada Project: म्हाडाने महसूल निर्माण करण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. म्हाडा दर्शनी भागातील जागा होर्डिंग उभारण्यासाठी भाडे तत्वावर देण्याचा म्हाडाचा विचार आहे.
Mhada

Mhada

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरात ठिकठिकाणी दोन हजार हेक्टरहून अधिक म्हाडाची जमीन आहे. त्यावर वेगवेगळ्या हौसिंग सोसायट्या असल्याने तरी त्या ठिकाणच्या दर्शनी भागातील जागा होर्डिंग उभारण्यासाठी भाडे तत्वावर देऊन महसूल निर्माण करायचा असा म्हाडाचा विचार आहे. त्यासाठी स्वतंत्र पोर्टल तयार करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत.

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Mumbai
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Mhada Projects