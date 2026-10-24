Flamingos in Navi Mumbai 2026 : कच्छमध्ये कमी पाऊस, नवी मुंबईत गुलाबी पाहुण्यांचे लवकर आगमन; पाणथळ जागांच्या धोक्याने चिंता वाढली!

तुर्भे (नवी मुंबई) : कच्छमध्ये यंदा कमी पाऊस झाल्याने खाद्याच्या शोधात रोहित (फ्लेमिंगो) पक्ष्यांचे नवी मुंबईत नेहमीपेक्षा लवकर आगमन होण्याची शक्यता (Navi Mumbai flamingos) आहे, मात्र या गुलाबी पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या नवी मुंबईतील पाणथळ जागाच प्रदूषण, शेवाळाची वाढ आणि नैसर्गिक जलप्रवाहातील अडथळ्यांमुळे धोक्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पक्ष्यांना पुरेसे खाद्य उपलब्ध होणार का, असा प्रश्न पर्यावरणप्रेमींकडून उपस्थित केला जात आहे..सृष्टी कन्झर्व्हेशन फाउंडेशनचे ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ मृगांक प्रभू यांनी यंदा रोहित पक्ष्यांचे लवकर आणि मोठ्या संख्येने आगमन होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. कच्छमधील कमी पावसामुळे तेथील पाण्याची पातळी आणि खाद्य उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो. परिणामी, पर्यायी अधिवासांच्या शोधात हे पक्षी नवी मुंबईकडे लवकर स्थलांतर करू शकतात..दरम्यान, नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने डीपीएस फ्लेमिंगो लेक, एनआरआय पाणथळ क्षेत्र आणि टी. एस. चाणक्य पाणथळ क्षेत्रांच्या सद्यःस्थितीबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. संस्थेने वर्षाच्या सुरुवातीला खासगी प्रयोगशाळेत केलेल्या तपासणीत या तिन्ही ठिकाणच्या पाण्याच्या नमुन्यांमध्ये प्रदूषणाचे वाढलेले निर्देशक आढळल्याचा दावा केला आहे..Sahyadri Tiger Reserve Wildlife : चांदोलीच्या जंगलात थरारक अनुभव! 15 ते 20 रानकुत्र्यांचा मोठा कळप कॅमेऱ्यात कैद; पर्यटकांसाठी दुर्मिळ पर्वणी.नेरूळमधील एनआरआय पाणथळ क्षेत्रात शेवाळाची मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. तसेच टी. एस. चाणक्य तलाव परिसरातील अतिक्रमणे आणि नैसर्गिक जलप्रवाहात होणाऱ्या हस्तक्षेपामुळे पाण्याच्या निचऱ्यावर परिणाम होत असल्याचे पर्यावरणप्रेमींचे म्हणणे आहे..पर्यटनालाही फटकारोहित पक्ष्यांच्या आगमनापूर्वी पाणथळ जागांची स्वच्छता करावी, प्रदूषणाचे स्रोत शोधून त्यावर नियंत्रण आणावे, भरती-ओहोटीचे नैसर्गिक प्रवाह मोकळे करावेत आणि अतिक्रमणे दूर करावीत, अशी मागणी नवी मुंबई एन्व्हायर्नमेंट प्रिझर्व्हेशन सोसायटीचे संदीप सरीन यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.