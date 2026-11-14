ACB Trap Pen : दुय्यम निबंधक एसीबीच्या जाळ्यात; लाचेची रक्कम स्वीकारताना रंगेहात पकडले; प्रशांत जगदाळे विरोधात पेण पोलिसांत गुन्हा दाखल

Maharashtra ACB News : शासकीय कार्यालयातील काम करून देण्यासाठी नागरिकांकडे लाचेची मागणी केल्याचा आणखी एक प्रकार रायगड जिल्ह्यातील पेण येथे उघडकीस आला आहे. निवासी करारनामा करून देण्यासाठी ५० हजार रुपयांची लाच मागणाऱ्या दुय्यम निबंधकाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले. प्रशांत आबाजी जगदाळे असे या अधिकाऱ्याचे नाव असून, या कारवाईमुळे पेणमधील शासकीय कार्यालयात खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पेण येथील एका इमारतीतील सदनिकाधारकाला निवासी करारनामा करून घ्यायचा होता. या कामासाठी सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयात कार्यरत असलेले दुय्यम निबंधक श्रेणी एक तथा मुद्रांक निरीक्षक प्रशांत जगदाळे यांनी संबंधित व्यक्तीकडे ५० हजार रुपयांची मागणी केल्याचा आरोप आहे..शासकीय कामासाठी लाच देण्याची इच्छा नसल्याने संबंधित व्यक्तीने लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या ठाणे युनिटकडे तक्रार दाखल केली. या तक्रारीची दखल घेत विभागाने प्रथम लाचेच्या मागणीची पडताळणी केली. त्यानंतर जगदाळे यांना पकडण्यासाठी सापळा रचण्यात आला..Raigad Tourism: रायगडच्या गावात जर्मनी-रशियातील तरुण रमले! पर्माकल्चर शेतीसह ग्रामीण संस्कृतीचा घेताहेत अनुभव.ठरल्याप्रमाणे लाचेची रक्कम स्वीकारत असताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पथकाने जगदाळे यांना रंगेहात पकडले. या प्रकरणी प्रशांत आबाजी जगदाळे यांच्याविरोधात पेण पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.