Thane Water Scarcity: ठाण्यात रोज ४४,५०० रुपये 'जल' भुर्दंड, टंचाईच्या झळा तीव्र; ऑक्टोबरपासूनच ७५ टँकरच्या फेऱ्या

ठाणे : एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा कमी पाऊस झाल्यामुळे ठाणेकरांना पाणीटंचाईचा आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात, अपुरा जलसाठा आणि वाढती मागणी यामुळे नागरिकांवर पाण्यासाठी टँकरकडे डोळे लावून बसण्याची वेळ आली आहे. ऑक्टोबरपासूनच शहरात दररोज सरासरी ७५ टँकरच्या फेऱ्या सुरू झाल्या आहेत, त्यापैकी ५५ टँकरसाठी नागरिकांना दररोज ४४ हजार ५०० रुपयांप्रमाणे महिन्याला सुमारे १३ लाख ३५ हजार रुपयांचा आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याने ठाणेकर मेटाकुटीस आले आहेत..एकीकडे २७ लाख लोकसंख्येच्या शहराला दररोज ५९० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होत असला, तरी वाढत्या मागणीपुढे तो अपुरा ठरत आहे. टंचाई लक्षात घेऊन ठाणे महापालिकेने घरगुती वापरासाठी टँकर उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था केली आहे. सर्वसाधारण सभेने निश्चित केलेल्या दरानुसार महापालिकेच्या टँकरमधून १० हजार लिटर पाण्याच्या एका फेरीसाठी एक हजार रुपये वाहतुकीसह आकारले जातात, तर खासगी टँकरमध्ये १० हजार लिटर पाणी भरण्यासाठी ७०० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. निर्धारित दरापेक्षा अधिक पैसे आकारल्यास नागरिकांनी पाणीपुरवठा विभागाकडे तक्रार करावी, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..गर्लफ्रेंडसोबत तरुण रात्री लॉजवर गेला, रूममध्ये प्रेयसीला....; नवी मुंबईत घडली धक्कादायक घटना.महापालिकेच्या साकेत येथील टँकर भरणा केंद्रातून शहरातील नऊ प्रभाग समित्यांत दररोज सरासरी ७५ टँकर पाणी पाठवले जातात. यापैकी २० टँकरद्वारे मोफत पाणीपुरवठा केला जातो. उर्वरित ५५ टँकरसाठी नागरिकांना पैसे मोजावे लागतात. ३५ टँकरसाठी प्रत्येकी ७०० रुपये, तर २० टँकरसाठी प्रत्येकी एक हजार रुपये आकारले जातात. यानुसार खासगी पाणीपुरवठ्यासाठी दररोज ४४ हजार ५०० रुपयांचा खर्च ठाणेकरांच्या माथी पडत आहे..२७ लाखांच्या शहराला ५९० दशलक्ष लिटर पाणीठाणे शहरासाठी सध्या चार जलस्रोतांमधून दररोज सुमारे ५९० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. वाढती लोकसंख्या, पाण्याची वाढती मागणी आणि उपलब्ध साठ्यावरील मर्यादा यामुळे वितरण व्यवस्थेवर ताण निर्माण झाला आहे. पाणीकपात आणि टँकरचा आधार घेत महापालिका परिस्थिती हाताळत असली, तरी नागरिकांना मात्र पिण्याच्या आणि घरगुती वापराच्या पाण्यासाठी रोज आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत आहे..छटपूजेसाठी उल्हास नदीत मातीचा भराव, महसूल विभागाची कारवाई; पालिकेला कारणे दाखवा नोटीस.घोडबंदरला वाढीव पाण्याची प्रतीक्षाचटँकरच्या सर्वाधिक फेऱ्यांची मागणी घोडबंदर मार्ग आणि वर्तकनगर परिसरातून होत आहे. घोडबंदर परिसरातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी महापालिकेने मुंबई पालिकेकडे दररोज ५० दशलक्ष लिटर अतिरिक्त पाण्याची मागणी केली होती; मात्र प्रत्यक्षात केवळ पाच दशलक्ष लिटर वाढीव पाणी उपलब्ध झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.