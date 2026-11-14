मुंबई

Thane Water Scarcity: ठाण्यात रोज ४४,५०० रुपये 'जल' भुर्दंड, टंचाईच्या झळा तीव्र; ऑक्टोबरपासूनच ७५ टँकरच्या फेऱ्या

Thane Water Cut: ठाण्यात पाणीटंचाईचे संकट दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे. ऑक्टोबरपासून दररोज ७५ टँकरच्या फेऱ्या सुरू असून पाणीपुरवठ्यासाठी रोज ४४ हजार ५०० रुपये खर्च केले जात आहेत.
Water Supply from tanker

Water Supply from tanker

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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ठाणे : एल निनोच्या प्रभावामुळे यंदा कमी पाऊस झाल्यामुळे ठाणेकरांना पाणीटंचाईचा आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. आठवड्यातून एक दिवस पाणीकपात, अपुरा जलसाठा आणि वाढती मागणी यामुळे नागरिकांवर पाण्यासाठी टँकरकडे डोळे लावून बसण्याची वेळ आली आहे. ऑक्टोबरपासूनच शहरात दररोज सरासरी ७५ टँकरच्या फेऱ्या सुरू झाल्या आहेत, त्यापैकी ५५ टँकरसाठी नागरिकांना दररोज ४४ हजार ५०० रुपयांप्रमाणे महिन्याला सुमारे १३ लाख ३५ हजार रुपयांचा आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याने ठाणेकर मेटाकुटीस आले आहेत.

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water shortage in Mumbai