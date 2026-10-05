ठाण्यात वेगवेगळे तीन अपघात

सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ५ : शहर परिसरात गेल्या काही दिवसांत झालेल्या तीन अपघातांत एकाचा मृत्यू, तर दोघे जखमी झाले आहेत. खोपट बस डेपोजवळ एसटीची धडक बसल्याने ८४ वर्षीय वृद्ध गंभीर जखमी झाले. गोटेघर येथे भरधाव वाहनाच्या धडकेत २८ वर्षीय अनोळखी तरुणाचा मृत्यू, तर खोपट परिसरात कारने दुचाकीला मागून धडक दिल्याने एक जण जखमी झाला.
खोपट बस डेपोजवळ रविवारी (ता. ४) सकाळी सुरेश केशव जोशी (वय ८४) हे डेपोचे गेट ओलांडून जात असताना बसने त्यांना धडक दिली. बसचे चाक त्यांच्या डाव्या पायावरून गेल्याने गंभीर दुखापत झाली. त्यांना खासगी रुग्णालयात हलविण्यात आले. या प्रकरणात बसचालक संतोष काशीराम दुधकर यांच्याविरोधात नौपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गोटेघर हद्दीतील पनवेल-मुंब्रा महामार्गावर इंडियन ऑइल पेट्रोलपंपासमोर आज (ता. ५) पहाटे २८ वर्षीय जयकिशन छोटेलाल यादव हा तरुण जखमी अवस्थेत आढळला. त्याचे डोके, नाक आणि कानातून रक्तस्राव होत होता. त्याला रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी दाखल करण्यापूर्वीच मृत घोषित केले. पोलिसांनी मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कळवा येथील छत्रपती शिवाजी रुग्णालयात पाठविला. तिसऱ्या घटनेत ३० सप्टेंबरला खोपट परिसरात कारने दुचाकीला मागून धडक दिल्याने दौलत शांताराम तळेकर जखमी झाले. ते दादोजी कोंडदेव स्टेडियमकडे जात असताना कॅडबरी जंक्शन ते खोपट सिग्नलदरम्यान कारने त्यांच्या दुचाकीला धडक दिल्याने त्यांना दुखापत झाली. याप्रकरणी राबोडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
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