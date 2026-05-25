Ancient Indian Games Workshop: वसई किल्ल्यात प्राचीन भारतीय खेळांची अनोखी कार्यशाळा; शराव्यूह, नवकंकारी, अष्टचामा, चक्रव्यूह, वाघबकरीचे प्रात्यक्षिक

विरार : भारताची प्राचीन खेळपरंपरा ही हजारो वर्षांची समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा आहे. या खेळांमधून मनोरंजनाबरोबरच बुद्धिमत्ता, रणनीती, एकाग्रता आणि सामाजिक संवाद यांचा विकास होत असे. भारतीय संस्कृतीतील अनेक खेळ आजही लोकपरंपरेत जिवंत असून त्यांचे जतन व संवर्धन करणे आवश्यक आहे. अश्याच काही खेळाची कार्यशाळा येत्या रविवारी वसई किल्ल्यात भरणार आहे. यावेळी शराव्यूह, नवकंकारी, अष्टचामा, चक्रव्यूह आणि वाघबकरी याखालचे प्रात्यक्षिक आणि मार्गदर्शन वसई किल्ले मोहीमचे इतिहास अभ्यासक श्रीदत्त राऊत हे करणार आहेत..प्राचीन असलेल्या बैठ्या खेळांचा इतिहास हा विशेषतः प्राचीन भारतातील राजदरबार, गुरुकुल आणि सर्वसामान्यांच्या जीवनाशी निगडित आहे. हे खेळ बुद्धी, नियोजन, संयम आणि निर्णयक्षमता वाढविणारे मानले जात. विविध प्रदेशांमध्ये स्थानिक स्वरूपात हे खेळ खेळले जात असून त्यातून सामाजिक एकोपा आणि सांस्कृतिक वारशाचे जतन होत असे. हे खेळ भारतीय ज्ञानपरंपरेचे प्रतीक आहेत. म्हणूनच आधुनिक काळात या खेळांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी विविध उपक्रम राबविणे आवश्यक आहेत. .याच उद्देशाने भारतीय प्राचीन खेळांची कार्यशाळा प्रथमच ऐतिहासिक वसई किल्ला येथे आयोजित करण्यात येत आहे. ही कार्यशाळा सकाळी ८.०० ते ११.०० या वेळेत संपन्न होणार असून, या कार्यशाळेमध्ये शराव्यूह, नवकंकारी, अष्टचामा, चक्रव्यूह आणि वाघबकरी यांसारख्या प्राचीन भारतीय बैठे खेळांचे प्रात्यक्षिक व मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. भारतीय सांस्कृतिक वारसा आणि प्राचीन खेळांविषयी आवड असलेल्या सर्व नागरिकांनी या अनोख्या कार्यशाळेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे. यासाठी किल्ले वसई मोहीम परिवार ९७६४३१६६७८ यावर संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.