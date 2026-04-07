Nanded News: जल जीवनची ६० टक्केच कामे पूर्ण; अनेक गावांवर पाणीटंचाईचे मळभ; आडात आहे, पण पोहऱ्यात येईना

नांदेड: केंद्र शासनाच्या जल जीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनांची स्थिती चिंताजनक असून, अनेक ठिकाणी कामे ५० ते ६० टक्क्यांवरच अडकली आहेत. कोट्यवधी रुपये खर्चूनही ग्रामीण भागात उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना अजूनही पैसे मोजावे लागत असल्याचे चित्र आहे..जिल्ह्यात 'प्रत्येक घरी नळ, प्रत्येक घरी पाणी' हा जल जीवन मिशनचा उद्देश असला तरी प्रत्यक्षात अनेक गावांत योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत. 'गुत्तेदार-अधिकारी जोमात, गावकरी कोमात', अशी संतप्त प्रतिक्रिया आता ग्रामीण भागातून उमटत आहे. केंद्र शासनाचा ४० टक्के आणि राज्य शासनाचा ६० टक्के निधी या योजनेसाठी द्यायचा होता..यातील पहिला हप्ता केंद्र सरकारकडून दिला गेला असला, तरी लाडक्या बहीण योजनेमुळे राज्य शासनाकडून दुसऱ्या हप्त्याचा निधी दिला नसल्याने ही योजना बारगळली आहे. जिल्ह्यात वर्ष २०२२-२३ पासून या योजनेला अनेक गावांत सुरवात करण्यात आली. परंतु, जिल्ह्यातील एकाही गावात ही योजना पूर्णत्वास गेलेली नाही. काही ठिकाणी ३० टक्के ते ९० टक्क्यांपर्यंत कामे झालेली आहेत. अनेक ठिकाणी पाइपलाइन टाकली. कुठे नळ कनेक्शन दिले; परंतु पाणी गावकऱ्यांना मिळाले नाही. त्यामुळे कोट्यवधी खर्च करूनही गावे तहानलेलीच आहेत..कहाळा बुद्रुकमध्ये दीड कोटी 'पाण्यात'नायगाव तालुक्यातील कहाळा बुद्रुक येथे जल जीवन मिशनअंतर्गत केलेल्या कामांवर अंदाजे १.५ कोटी खर्च झाल्याची तक्रार येथील ग्रामस्थांनी जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांकडे केली आहे. प्रत्यक्षात नळयोजनेतून पाणीच येत नसल्याने ग्रामस्थ संताप व्यक्त करीत आहेत.पैशाअभावी कामे रखडलीशासनाची महत्त्वाची योजना होती; परंतु, पैशाअभावी रखडली आहे. त्यामुळे कोट्यवधींचा निधी खर्च करूनही ग्रामस्थांना पिण्यासाठी पाणी अजूनही मिळाले नाही. त्यामुळे ग्रामस्थांतून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे..काय झाले अन् काय रखडले?काही ठिकाणी विहीर बांधकाम, पाइपलाइन, नळ कनेक्शन पूर्ण झाले. नळांचे काँक्रिटीकरण, नळांना तोट्या (टॅप) बसविण्याची कामे रखडली.'कम्प्लीट' दाखवून फसवणूक?पाणी नसताना योजना पूर्ण कशी? हस्तांतरण प्रक्रिया कशी होणार? अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली का, हे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत..जिल्ह्यातील एकंदरीत स्थितीयोजनांतर्गत समाविष्ट गावे : ९००प्रत्यक्ष काम सुरू : ७००एकही गावातील काम पूर्ण नाहीकाय आहेत ग्रामस्थांच्या तक्रारी?नळ असूनही पाणी नाही. खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असल्याने दरमहा पाण्यासाठी अतिरिक्त खर्च वाढतोय. ग्रामपंचायतीकडून ठोस उत्तर मिळत नाही. त्यामुळे उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे.