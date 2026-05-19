Nanded News: जुन्या नांदेडमधील अतिक्रमण हटविले इतवारा, बर्की चौक परिसराने घेतला मोकळा श्वास

नांदेड: महानगरपालिका आयुक्तांच्या आदेशानुसार नांदेड- वाघाळा शहर महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने सोमवारी जुन्या नांदेडमधील मुख्य बाजारपेठांमध्ये अतिक्रमणे हटवली. इतवारा परिसरातील अंतर्गत चिकन मार्केट, मच्छी मार्केट, भाजी मार्केट तसेच ऐतिहासिक बर्फी चौक परिसरातील अतिक्रमणांवर कारवाई करण्यात आली..जुन्या नांदेडमधील इतवारा आणि बर्की चौक हा परिसर शहरातील अत्यंत गजबजलेला व्यापारी भाग आहे. गेल्या काही दिवसांपासून चिकन, मच्छी आणि भाजी मार्केट परिसरात रस्त्यावरच दुकाने थाटली जात असल्याच्या तक्रारी प्राप्त होत होत्या. तसेच बर्फी चौकात अनधिकृत हातगाड्या आणि शेड उभारल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात वाहतूककोंडी होत होती..यामुळे पादचारी आणि वाहनधारकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत होता. नागरिकांच्या वाढत्या तक्रारी आणि सतत होणारी वाहतूक कोंडी लक्षात घेऊन महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलन पथकाने पोलिस बंदोबस्तात कारवाई केली. चिकन व मच्छी मार्केटमधील रस्त्यावरील अनधिकृत ओटे, शेड आणि जाळ्या जप्त केल्या..भाजी मार्केटमधील रस्त्याची जागा अडवून बसणाऱ्या अनधिकृत विक्रेत्यांचे साहित्य हटवण्यात आले. तसेच बर्की चौकातील वाहतुकीस अडथळा ठरणारे अनधिकृत हातगाडे, फ्लेक्स आणि तात्पुरती अतिक्रमणे जेसीबीच्या सहाय्याने हटवून साहित्य जप्त केले. ही कारवाई मनपा आयुक्त डॉ. महेशकुमार डोईफोडे, पोलिस अधीक्षक अविनाश कुमार, अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपआयुक्त अजितपालसिंघ संधू यांच्या नेतृत्वात अनधिकृत बांधकाम व अतिक्रमण विभाग आणि पोलिस प्रशासनाच्या संयुक्त पथकाने केली.इतवारा ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक संजय शिंदे, सहायक पोलिस निरीक्षक भारती, पोलिस उपनिरीक्षक आवटे, शहर वाहतूक शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक कांबळे तसेच त्यांच्या पथकाने सहकार्य केले..अतिक्रमण विभागाचे सहायक गुन्हे दाखल करणार■ कारवाईदरम्यान मनपा प्रशासनाने संबंधित विक्रेते व दुकानदारांना इशारा देत पुन्हा शासकीय जागा किंवा रस्त्यावर अतिक्रमण केल्यास साहित्य जप्त करून थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असे स्पष्ट केले आहे. या कारवाईमुळे अनेक दिवसांपासून वाहतूक कोंडीत अडकलेल्या इतवारा आणि बर्की चौक परिसराने मोकळा श्वास घेतला असून नागरिकांनी मनपाच्या कारवाईचे स्वागत केले आहे. अशी मोहिम शहरातील इतर भागांतही पुढे सुरू राहणार असल्याचे मनपा प्रशासनाने सांगितले.पथकआयुक्त रावण सोनसळे, प्रमुख विशाल सोनकांबळे यांच्यासह महापालिकेचे ३० कर्मचारी आणि पोलिस विभागातील २० कर्मचारी या कारवाईत सहभागी होते.