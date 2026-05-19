Nanded News: 'नीट' पेपरफुटी प्रकरणी संघटना आक्रमक छावा विद्यार्थी आघाडी व एसएफआयकडून तीव्र संताप

नांदेड: 'नीट' परीक्षेतील कथित पेपरफुटी प्रकरणाच्या निषेधार्थ सोमवारी शहरात विविध विद्यार्थी संघटनांनी आंदोलन करत शिक्षण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचाराविरोधात तीव्र संताप व्यक्त केला..वर्कशॉप कॉर्नर येथे छावा विद्यार्थी आघाडीच्या वतीने निदर्शने करण्यातआली. यावेळी पेपरफुटी प्रकरणातीलNEET पेपर फोडल्या संदर्भात संशयितांच्या छायाचित्रांना काळी शाई नांदेड : संशयितांच्या छायाचित्रांना काळी शाई फासून निषेध करताना आंदोलक..फासून निषेध नोंदविण्यात आला. शिक्षण क्षेत्रात वाढत चाललेल्या गैरप्रकारांवर टीका करत वैद्यकीय शिक्षण प्रवेश प्रक्रियेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास डळमळीत होत असल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी म्हटले.मोठ्या फीच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असून, मेहनती विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ सुरू असल्याचा आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी केला..आंदोलनादरम्यान संशयित कुलकर्णी व मोटेगावकर यांच्या छायाचित्रांना काळी शाई फासली. तसेच शिक्षणातील काळाबाजार व पेपरफुटीचे प्रकार थांबविले नाहीत, तर पुढील काळात अधिक तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा छावा विद्यार्थी आघाडीने दिला. दरम्यान, स्टुडंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआय) जिल्हा कमिटीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात आले..'नीट' परीक्षेतील कथित पेपरफुटी, निकाल प्रक्रियेतील गोंधळ आणि शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या भ्रष्टाचाराविरोधात विद्यार्थ्यांनी घोषणाबाजी केली. आंदोलनानंतर एसएफआयच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना विविध मागण्यांचे निवेदन दिले.