Sangli Crime News : रक्षकच भक्षक झाले, तर न्याय मागायचा कुणाकडे?, अनिकेत कोथळे प्रकरणाच्या निकालाच्या तोंडावर दोन पोलिसांवर खुनाचा आरोप!

Maharashtra Police Crime News : ज्या पोलिसांच्या हातात कायदा आणि सुव्यवस्थेची जबाबदारी आहे, त्याच पोलिसांच्या हातून एखाद्याचा जीव जात असेल तर सामान्य माणसाने न्याय मागायचा तरी कुणाकडे? पोलिसच कायद्याचे भक्षक बनू लागले तर समाजाच्या सुरक्षिततेची हमी कोण देणार? सांगलीत दिवाळीच्या दिवशी घडलेल्या एका खळबळजनक घटनेने हा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आणला आहे. विशेष म्हणजे, या घटनेत दोन पोलिस कर्मचारीच; ते सुद्धा सख्खे भाऊ खुनाच्या आरोपाच्या भोवऱ्यात सापडले आहेत. त्यामुळे हा केवळ एका व्यक्तीच्या मृत्यूचा प्रश्न राहिलेला नाही, तर पोलिस दलाच्या विश्वासार्हतेची कसोटी ठरला आहे.- शेखर जोशी.सांगली पोलिस दलाचा वादांशी असलेला संबंध काही नवा नाही. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये अनिकेत कोथळे या तरुणाचा पोलिस कोठडीत मृत्यू झाला होता. पोलिस कोठडीत ‘थर्ड डिग्री’चा वापर करताना कायद्याचे रक्षक कशा प्रकारे क्रूरतेच्या मर्यादा ओलांडू शकतात, याबाबतचे प्रकरण देशभर गाजले. गेली आठ वर्षे या खटल्याची सुनावणी सुरू आहे. त्याचा निकाल पुढील आठवड्यात अपेक्षित असतानाच दिवाळीच्या दिवशी सांगलीत दोन पोलिसांवर एका व्यक्तीच्या खुनाचा आरोप होणे, हा केवळ योगायोग मानायचा का?.दिवाळीची रात्र...सर्वत्र आनंद, उत्साह आणि रोषणाईचा माहोल.मात्र सांगलवाडीतील एका हॉटेलमध्ये रक्ताचा सडा पडलेला असतो. रात्री अकराची वेळ उलटून गेल्यानंतरही हॉटेल सुरू असते. हॉटेलचे मालक माजी नगरसेवक आणि महापालिकेच्या स्थायी समितीचे माजी सभापती हरिदास पाटील. त्यांचे विजय पाटील यांच्याशी वैमनस्य असल्याची चर्चा. अशा परिस्थितीत विजय पाटील याच हॉटेलमध्ये का येतात? मुंबईत पोलिस दलात कार्यरत असलेले सख्खे भाऊ सुशील सरगर आणि सुमित सरगर वाढदिवस साजरा करण्यासाठी त्याच हॉटेलमध्ये का उपस्थित असतात? या सगळ्या योगायोगांचा परस्परांशी नेमका काय संबंध आहे? या प्रश्नांची उत्तरे तपासातून समोर येणे आवश्यक आहे.या घटनेत सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न असा की, विजय पाटील यांचा मृत्यू हा अचानक झालेल्या वादातून घडलेला प्रकार आहे की त्यामागे काही पूर्वनियोजन होते? दोन पोलिस कर्मचारी त्या ठिकाणी नेमके कोणत्या कारणासाठी उपस्थित होते? या प्रश्नांचे उत्तर निष्पक्ष तपासातून मिळाले पाहिजे. केवळ दोन पोलिसांना अटक करून प्रकरण संपवता येणार नाही..सांगलीतील हॉटेल आणि बारमधील हिंसाचाराचाही या निमित्ताने विचार करावा लागेल. कारण काही दिवसांपूर्वीच शंभर फुटीच्या एका हॉटेलमध्ये खून झाला होता. मात्र, या सगळ्याच्या केंद्रस्थानी आहे तो पोलिस दलाचा जनतेशी असलेला संबंध.‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे पोलिस दलाचे ब्रीदवाक्य आहे. सज्जनांचे रक्षण आणि दुर्जनांचे निर्दालन हे पोलिसांचे कर्तव्य आहे. पण प्रत्यक्षात सामान्य माणसाचा अनुभव काय आहे? पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदवण्यापासून ते तक्रारदाराला सन्मानाची वागणूक देण्यापर्यंत अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. ‘शहाण्याने पोलिसांची पायरी चढू नये’ अशी म्हण रूढ होण्याची वेळ आली आहे..सांगलीतील गुन्हेगारीचे स्वरूपही दिवसेंदिवस अधिक भयावह होत आहे. चार महिन्यांपूर्वी वेदांत बंडगर या कोवळ्या मुलाची घरात घुसून डोक्यात गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. अशा प्रकारची निर्घृण हत्या एखाद्या गुन्हेगारी चित्रपटात किंवा दहशतवादग्रस्त भागातील हिंसाचारात पाहायला मिळते. मात्र, आता असे प्रकार आपल्या शहरात घडत आहेत. सामान्य नागरिकांच्या मनात सुरक्षिततेबद्दल प्रश्न निर्माण होत असताना, त्यात भर म्हणून पोलिसांवरच खुनाचा आरोप होणे, ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे..आतापर्यंत गुन्हेगारांना पोलिसांकडून विशेष वागणूक दिली जाते, तपासाची दिशा बदलली जाते, राजकीय दबावाखाली आरोपींना वाचवले जाते, गुंड आणि पोलिसांचे साटेलोटे असते, असे आरोप होत आले आहेत. काही प्रकरणांत पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नही उपस्थित झाले आहेत. मात्र, आता पोलिस कर्मचारीच खुनाच्या आरोपाखाली सापडत असतील तर परिस्थिती किती गंभीर बनली आहे, याची कल्पना यावी.या घटनेतील दोन्ही आरोपी पोलिस कर्मचारी मुंबईत कार्यरत असले तरी त्यांचे मूळ सांगली जिल्ह्यातील आहे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवरील त्यांचे संबंध, हॉटेलमधील उपस्थिती आणि या घटनेची पार्श्वभूमी या सर्व बाबींचा सखोल तपास होणे आवश्यक आहे. पोलिसांच्या सहभागामुळे तपासावर कोणताही प्रभाव पडू नये, यासाठी तपासाची निष्पक्षता आणि पारदर्शकता महत्त्वाची ठरते..Sangli Crime News : ईश्वरपूरच्या आंबेडकरनगरात मध्यरात्री थरार! लग्न मोडल्याचा जुना राग अन् दुकानातील वाद, कामेरी नाक्यावर 31 वर्षीय तरुणाचा निर्घृण खून; कोयता, चाकूने सपासप वार.सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी या प्रकरणात लक्ष घालण्याची आवश्यकता आहे. त्याहीपेक्षा राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगली जिल्ह्यातील वाढत्या गुन्हेगारीचा आणि पोलिस दलाच्या प्रतिमेचा गांभीर्याने आढावा घ्यायला हवा. जिल्हा पोलिस अधीक्षक आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी केवळ औपचारिक बैठक घेऊन चालणार नाही. शहरातील वाढती गुन्हेगारी, हॉटेलमधील हिंसाचार, पोलिसांच्या वर्तनाबद्दलच्या तक्रारी आणि पोलिस दलातील उत्तरदायित्व यावर ठोस कृती आराखडा तयार करावा लागेल..कारण प्रश्न आता केवळ सांगलीतील एका खुनाचा नाही. प्रश्न आहे, तो जनतेच्या रक्षणासाठी असलेल्या यंत्रणेवर जनतेने विश्वास तरी कसा ठेवायचा याचा! गुन्हेगारांपासून वाचण्यासाठी पोलिसांकडे जायचे आणि पोलिसांपासूनच जीवाला धोका निर्माण होणार असेल तर लोकशाहीतील कायद्याच्या राज्याचे करायचे काय? वर्दीचा धाक गुन्हेगारांना वाटायला हवा, सामान्य माणसाला नाही आणि ज्या दिवशी ही परिस्थिती उलटी होते, त्या दिवशी समजावे की कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न केवळ रस्त्यावर नाही, तर यंत्रणेच्या आतही निर्माण झाला आहे!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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