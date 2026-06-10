Bhudargad Accident : भुदरगडमध्ये अंगणवाडी सेविकेसह वृद्धाचा दुचाकी घसरून मृत्यू, नियंत्रण सुटलं अन्

Bhudargad Bike Accident : भुदरगड तालुक्यातील गंगापूर-पळशिवणे मार्गावरील धोकादायक वळणावर आज सकाळी भरधाव दुचाकी घसरून पडल्याने दोघे ठार झाले. पळशिवणे (ता. भुदरगड) येथील अंगणवाडी सेविका सुनीता ज्योतीराम पोवार (वय ५९) आणि शामराव तुकाराम चव्हाण (७०) यांचा त्यात समावेश आहे. सुनीता यांचे पती ज्योतीराम चिनू पोवार (६५) गंभीर जखमी असून, त्यांना कोल्हापूर येथील खासगी रुग्णालयात दाखल केले आहे..सुनीता, ज्योतीराम आणि शेजारील शामराव चव्हाण कामानिमित्त दुचाकीवरून जात होते. गंगापूर-पळशिवणे दरम्यानच्या तीव्र वळणावर ज्योतीराम यांचे भरधाव दुचाकीवरील नियंत्रण सुटले व तिघेही रस्त्याकडेला असलेल्या दगडांवर जोरात आदळले..Kolhapur Highway Protest : 'आमची जमीन परत द्या, नाहीतर आम्हाला जेसीबीखाली घालून मारून टाका'; कोल्हापुरात शेतकरी आक्रमक, महामार्गाचे काम पाडले बंद.सुनीता आणि शामराव यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत होऊन त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. अपघाताने पळशिवणे गाव हादरले आहे. अंगणवाडी सेविका सुनीता पोवार सामाजिक कार्यात सक्रिय होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.