आजरा ः हिंदु संमेलन कार्यक्रम

हिंदू म्हणून डोळसपणे
जगावे लागेल ः बाळ महाराज
आजऱ्यात हिंदू संमेलन उत्साहात
सकाळ वृत्तसेवा
आजरा, ता. १४ ः ‘‘हिंदू म्हणून आपल्याला अधिक डोळसपणे जगावे लागेल. यापूर्वी फार विश्वासाने समोरच्यावर विसंबून राहत होतो. असे न करता पदोपदी सावधानता बाळगावी लागेल,’’ असे प्रतिपादन योगी संतोष ऊर्फ बाळ महाराज इचलकरंजी यांनी केले.
येथील शिवतीर्था जवळ सकल हिंदू समाजाच्यावतीने हिंदू संमेलनाचे आयोजन केले होते. श्री महंत सिद्धेश्वर स्वामीजी (गडहिंग्लज) रामनाथगिरी मठाचे श्री भगवानगीरी महाराज (नूल, गडहिंग्लज), राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रचारक युवराज कुलकर्णी प्रमुख उपस्थित होते. मान्यवरांच्या हस्ते गोमातेचे पूजन झाले. त्यानंतर भारत माता आणि शिवरायांच्या मूर्तीचे पूजन झाले. छत्रपती शिवरायांच्या अश्वारूढ पुतळ्याला अभिवादन करण्यात आले. हिंदुत्व व जयश्रीरामाचा जयघोष करण्यात आला. दरम्यान व्यंकटराव हायस्कूल ते संमेलनस्थळापर्यंत शोभायात्रा काढण्यात आली. पारंपरिक वेशभूषेतील बालचमू, वारकरी सांप्रदाय, ब्रह्मकुमारीज यांचा लक्ष्मी-नारायण रथ, लेझीम पथक हे मुख्य आकर्षण होते. दरम्यान सव्यसाची गुरूकुलम वेंगरुळ येथील कोदंडधारी युध्दकला प्रशिक्षण वर्ग यांच्यावतीने युध्दकलेचे प्रात्यक्षिक झाले. सिद्धेश्वर स्वामी म्हणाले, ‘‘परकीय आक्रमणानंतरही भारत देश अभिमानाने उभा आहे. हिंदू समाज सहिष्णू आहे, परंतु स्वधर्माच्या रक्षणासाठी संघटित होणे काळाची गरज आहे. जात-पात विसरून केवळ हिंदू म्हणून एकत्र यायला हवे.’’ युवराज कुलकर्णी यांनी रा. स्व. संघाचा इतिहास आणि संघाची कार्यपद्धती स्पष्ट केली. रामनाथगिरी मठाचे भगवानगिरी महाराजांनी संत परंपरेचा आढावा घेतला. रमेश सुतार, ललित कांबळे, जांभळे गुरुजी, तानाजी बुरुड, नागराज रायकर यांसह विविध हिंदुत्ववादी संघटना, तरुण मंडळे, ब्रह्माकुमारीचे भाई व बहेनजी तसेच, हिंदू बंधू-भगिनी उपस्थित होते. अभिषेक रोडगी यांनी आभार मानले. वंदे मातरम गायनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली
