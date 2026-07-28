BSNL Network Issue in Sangli : BSNL जिल्ह्यातून हद्दपार होण्याच्या मार्गावर? 538 पैकी अवघ्या 82 गावांत फायबर; 'कनेक्टिंग इंडिया'च्या नाऱ्याला मोठा धक्का!

सांगली : भारत संचार निगम लिमिटेडची (बीएसएनएल) सेवा जिल्ह्यातून हद्दपार होण्याच्या टप्प्यावर आली आहे. जिल्ह्यातील तब्बल ४५६ गावांमध्ये ‘बीएसएनएल’ची सेवा जवळपास ‘नॉट रिचेबल’ झाली (Sangli rural internet connectivity problem) आहे. ‘नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क’अंतर्गत ५३८ गावांपर्यंत ‘फायबर कनेक्टिव्हिटी’ पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट असले, तरी आतापर्यंत केवळ ८२ गावांपर्यंतच ही सेवा पोहोचली आहे. उर्वरित गावांपर्यंत ती कधी पोहोचणार, याबाबतही अनिश्चितता आहे. सरकारने ‘बीएसएनएल’कडे सापत्नभावाने पाहून खासगी कंपन्यांना रान मोकळे करून दिल्याचा आरोप होत असून, ‘कनेक्टिंग इंडिया’चा नारा देणाऱ्या या सार्वजनिक कंपनीसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे..शासनाच्या बहुतांश योजना आता ऑनलाइन नोंदणीशिवाय उपलब्ध होत नाहीत. ‘ॲग्रीस्टॅक’पासून ते ‘लाडकी बहीण’ योजनेपर्यंत सर्व सेवांसाठी इंटरनेटची आवश्यकता आहे. प्रत्येक गावात डिजिटल सेवा केंद्रे कार्यान्वित झाल्याशिवाय नागरिकांना या योजनांचा लाभ मिळणे कठीण आहे. ग्रामपंचायतींचे ‘डिजिटाजेशन’ही आवश्यक झाले आहे. प्राथमिक शाळांमध्येही डिजिटल शिक्षणाचा प्रसार होत असून, त्यासाठी दर्जेदार ‘फायबर कनेक्टिव्हिटी’ आवश्यक आहे..जिल्ह्यातील बहुतांश गावांनी खासगी कंपन्यांची सेवा स्वीकारली असली, तरी अनेक दुर्गम भागांत त्या कंपन्या पोहोचलेल्या नाहीत. आर्थिकदृष्ट्या परवडत नसल्याने खासगी कंपन्या अशा गावांकडे पाठ फिरवत आहेत. या भागांत ‘बीएसएनएल’ सेवा देऊ शकते; मात्र त्यासाठी अनेक अडथळे आहेत..Gokul Election News : देवाभाऊंना बोला... मुश्रीफांना घ्या... गोकुळ बिनविरोध करा; राजेश पाटील यांचा शिवाजी पाटील यांना सल्ला, महाराजस्व कार्यक्रमात जुगलबंदी.याबाबत दिशा समितीच्या बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. खासदार विशाल पाटील, आमदार सत्यजित देशमुख आणि आमदार सुहास बाबर यांनी ‘बीएसएनएल’च्या अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. दुर्गम भागात खासगी कंपन्यांना टॉवर उभारण्याची सक्ती करावी, अशी सूचनाही त्यांनी केली. अधिकाऱ्यांनी आपल्या अडचणी मांडल्या असून, त्यावर मार्ग काढण्यासाठी जिल्हा प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे लक्ष लागले आहे..‘डिजिटल इंडिया पब्लिक इंटरनेट ॲक्सेस प्रोग्राम’अंतर्गत सर्व गावांना ‘इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी’ देण्याचा सरकारचा दावा आहे. मात्र शिराळा, जत आणि आटपाडी तालुक्यांतील दुर्गम भागांमध्ये नेटवर्क उभारण्यासाठी अनेक अडचणी येत असल्याने हा दावा प्रत्यक्षात उतरणे कठीण दिसते. जत तालुक्यात टॉवरसाठी जागेची समस्या होती; ती आता सुटल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. काही कामे प्रगतिपथावर असून, काही ठिकाणी रस्त्यांच्या कामांमुळे विलंब होत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..दुर्गम भाग अद्यापही दुर्लक्षितशिराळा तालुक्यासह जिल्ह्यातील अनेक दुर्गम गावे आजही मोबाईल नेटवर्कपासून वंचित आहेत. काही ठिकाणी कोणत्याही कंपनीची रेंज उपलब्ध नाही. आर्थिक लाभ नसल्याने खासगी कंपन्या या भागांत सेवा देत नाहीत, तर ‘बीएसएनएल’कडूनही टॉवर उभारले जात नाहीत. आमदार सत्यजित देशमुख म्हणाले, ‘‘शिराळा तालुक्यातील धनगरवाडा येथील नागरिकांचे अनेक नातेवाइक मुंबईत आहेत. त्यांच्याशी फोनवर बोलण्यासाठी त्यांना मणदूरपर्यंत खाली यावे लागते. कारण रेंज तेथेच मिळते. धनगरवाड्यातील नागरिकांचाही विचार होणार आहे की नाही?".‘बीएसएनएल’च्या रिक्त इमारती अंगणवाड्यांना द्या’अनेक गावांमधील ‘बीएसएनएल’च्या इमारती सध्या रिकाम्या पडून आहेत. त्यांचा कोणताही उपयोग होत नसल्याने त्या शैक्षणिक व आरोग्यविषयक कामांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी सूचना दिशा समितीच्या बैठकीत करण्यात आली. याबाबत अधिकृत प्रस्ताव आल्यास शासनाची मान्यता घेऊन आवश्यक परवानगी देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष यांनी सांगितले..Shalarth ID Scam : 841 बोगस शिक्षक अन् 160 कोटींची फसवणूक! शालार्थ घोटाळ्यात मोठा मासा गळाला; भाजप नेत्याच्या अटकेने खळबळ, संस्थाचालकाच्या फलटणमधून आवळल्या मुसक्या.तालुका गावे फायबर कनेक्टिव्हिटीआटपाडी ५७ ६कवठेमहांकाळ ६१ १३खानापूर ६६ १२मिरज ६५ ११‘फायबर कनेक्टिव्हिटी’ची स्थितीपलूस ३४ १२शिराळा ९१ ६तासगाव ६९ १६वाळवा ९५ ६.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.