पश्चिम महाराष्ट्र

Sangli Livestock Census : सांगली जिल्ह्याच्या पशुधनात दोन लाख 34 हजारांची घट; गाय-म्हशींची संख्या 1.38 लाख, तर शेळ्या-मेंढ्यांत 96 हजारांनी घट

Sangli Livestock Population Falls by 2.34 Lakh in Five Years : सांगली जिल्ह्यातील २१ व्या पशुगणनेनुसार पाच वर्षांत एकूण पशुधनात २ लाख ३४ हजारांची घट झाली. गाय-म्हशींसह शेळ्या-मेंढ्यांची संख्याही लक्षणीयरीत्या कमी झाली आहे.
Sangli District Livestock Census

Sangli District Livestock Census

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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सांगली : जिल्ह्यातील सिंचन व्यवस्था वाढत असतानाही पशुधनाच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे २१ व्या पशुगणनेतून स्पष्ट झाले (21st livestock census Sangli Maharashtra) आहे. जिल्ह्यातील एकूण पशुधनाची संख्या १४ लाख दोन हजारांवरून ११ लाख ६८ हजारांवर आली आहे. पाच वर्षांच्या तुलनेत तब्बल दोन लाख ३४ हजार पशुधन घटले आहे. यात गाय-म्हैस वर्गातील पशुधनासह शेळ्या-मेंढ्यांच्या संख्येतही लक्षणीय घट झाली आहे.

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