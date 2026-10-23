Sangli Livestock Census : सांगली जिल्ह्याच्या पशुधनात दोन लाख 34 हजारांची घट; गाय-म्हशींची संख्या 1.38 लाख, तर शेळ्या-मेंढ्यांत 96 हजारांनी घट

सांगली : जिल्ह्यातील सिंचन व्यवस्था वाढत असतानाही पशुधनाच्या संख्येत मोठी घट झाल्याचे २१ व्या पशुगणनेतून स्पष्ट झाले (21st livestock census Sangli Maharashtra) आहे. जिल्ह्यातील एकूण पशुधनाची संख्या १४ लाख दोन हजारांवरून ११ लाख ६८ हजारांवर आली आहे. पाच वर्षांच्या तुलनेत तब्बल दोन लाख ३४ हजार पशुधन घटले आहे. यात गाय-म्हैस वर्गातील पशुधनासह शेळ्या-मेंढ्यांच्या संख्येतही लक्षणीय घट झाली आहे..राज्यात यंदाच्या पहिल्या सहामाहीत २१वी पशुगणना करण्यात आली. सप्टेंबर २०२६ च्या अखेरीस तिची आकडेवारी जाहीर झाली. त्यानुसार जिल्ह्यात गाय-म्हैस वर्गातील पशुधनाची संख्या सहा लाख ८० हजार, तर शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या चार लाख ८८ हजार आहे..मागील पशुगणनेत गाय-म्हैस वर्गातील पशुधनाची संख्या आठ लाख १८ हजार होती. ती आता सहा लाख ८० हजारांवर आली आहे. म्हणजेच या वर्गातील पशुधनात एक लाख ३८ हजारांची घट झाली आहे. शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या यापूर्वी पाच लाख ८४ हजार होती. ती यंदा चार लाख ८८ हजारांवर आली असून, त्यात ९६ हजारांची घट नोंदली गेली आहे..Sahyadri Tiger Reserve Wildlife : चांदोलीच्या जंगलात थरारक अनुभव! 15 ते 20 रानकुत्र्यांचा मोठा कळप कॅमेऱ्यात कैद; पर्यटकांसाठी दुर्मिळ पर्वणी.दर पाच वर्षांनी होणारी पशुगणना यंदा दीड वर्ष उशिराने झाली. जिल्ह्यात सिंचनाच्या सुविधांमध्ये वाढ झाली असतानाही पशुधनाची संख्या कमी होण्यामागील नेमकी कारणे अद्याप स्पष्ट झाली नाहीत. पशुधनाच्या संख्येतील ही घट पशुपालन व्यवसायाच्या दृष्टीने चिंताजनक मानली जाते. सांगली जिल्ह्यात प्रतिदिन १६ लाख लिटर दूधांचे संकलन होते. संख्या घटली, तरी दुधात वाढ कायम असल्याचे चित्र आहे..गाय-म्हैसवर्गीयची घटजिल्ह्यातील पशुधनाच्या एकूण संख्येत गाय-म्हैस वर्गातील पशुधनाचा मोठा वाटा आहे. या वर्गात एक लाख ३८ हजारांची, तर शेळ्या-मेंढ्यांमध्ये ९६ हजारांची घट झाली आहे..यंदाच्या पशुगणनेची अधिकृत आकडेवारी सप्टेंबर २०२६ च्या अखेरीस जाहीर झाली आहे. मागील पशुगणनेच्या तुलनेत यंदा पशुधनाच्या संख्येत घट झाली आहे. गाय-म्हैस वर्गातील पशुधन एक लाख ३८ हजारांनी, तर शेळ्या-मेंढ्यांची संख्या ९६ हजारांनी कमी झाली आहे.-डॉ. अजयनाथ थोरे, जिल्हा उपायुक्त, पशुसंवर्धन, सांगली.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.