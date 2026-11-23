मोहोळ - पुणे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर मोहोळ पासून पाच किलोमीटर अंतरावर सोमवार दि. २३ रोजी अवघ्या तासाभराच्या अंतराने दोन एसटी बसचे अपघात झाले. सोलापूरकडे जाणाऱ्या एसटी बसने रस्ता ओलांडणाऱ्या वृद्धाला धडक दिली, तर सोलापूरकडून मोहोळकडे येणाऱ्या दुसऱ्या एसटी बसने दुचाकीवरून प्रवास करणाऱ्या पती-पत्नीला धडक दिली..या दोन्ही अपघातांत चंद्रकांत कृष्णा बरडे (वय-६४, रा. मानेगाव, ता. माढा) आणि शिवाजी आप्पा महापुरे (वय-५२ रा. मार्डी, ता. उत्तर सोलापूर ) यांचा मृत्यू झाला. तर दुचाकीवरील कल्पना शिवाजी महापुरे (वय-५२) या जखमी झाल्या आहेत.याबाबत मोहोळ पोलिसांकडून मिळालेल्या माहिती नुसार, वडवळ गावच्या शिवारात सकाळी १२:३० वाजण्याच्या सुमारास चंद्रकांत कृष्णा बरडे रा. मानेगाव, ता. माढा हे रस्ता ओलांडत असताना त्यांना फलटण तुळजापूर या एसटी बस क्रमांक एम.एच. २० जी. सी. ३०४१ ने जोराची धडक दिली. त्यात ते गंभीर जखमी झाले..त्यांना उपचारासाठी मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी त्यांना उपचारापूर्वीच मृत घोषित केले. या प्रकरणी पोपट चंद्रकांत बरडे यांनी मोहोळ पोलिसात फिर्याद दिली असून एस. टी. चालक उमेश बाळासाहेब निंबाळकर, रा. वाठार निंबाळकर, ता. फलटण याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..दुसरा अपघात दुपारी १ वा. सुमारास झालाउत्तर सोलापूर तालुक्यातील मार्डी येथील शिवाजी महापुरे व कल्पना महापुरे हे पती-पत्नी मार्डीवरून मोटरसायकल क्रमांक एम. एच .१३ ए .एच. ५८९६ वरून मोहोळ येथील मुलगी आजारी असल्याने प्रापंचिक साहित्य घेऊन तिला भेटावयास निघाले होते. त्यांची मोटरसायकल चंद्रमौळी औद्योगिक वसाहती जवळ येताच तुळजापूर ते मेढा या एस. टी. बस क्रमांक एम. एच १४ /बीटी ४८४१ हिने भरधाव वेगात मोटरसायकलला जोराची धडक दिली. त्यात शिवाजी महापुरे यांना एस. टी. ने २५ ते ३० फूट फरफटत नेल्याने ते गंभीर जखमी झाले..त्यांना उपचारासाठी तातडीने मोहोळ येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल केले असता डॉक्टरांनी उपचारापूर्वीच त्यांना मृत घोषित केले. त्यांच्या पत्नी कल्पना महापुरे यांना सोलापूर येथे उपचारासाठी पाठवण्यात आले आहे. या प्रकरणी अविनाश शिवाजी महापुरे यांनी मोहोळ पोलिसात फिर्याद दिली असुन एसटी चालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अधिक तपास अपघात पथकाचे अंमलदार अतुल क्षीरसागर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.