Solapur Accident: स्वामी दर्शनासाठी निघालं कुटुंब, पण वाटेतच कोसळला दुःखाचा डोंगर; ५ महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू, ५ जण जखमी!

Five-Month-Old Girl Dies, Five Injured As Family’s Car Collides With Hyva Truck Near Karmala : जातेगावजवळ हायवा ट्रकची कारला जोरदार धडक; स्वामी दर्शनासाठी निघालेल्या कुटुंबाचा आनंद दुर्दैवात बदलला, जखमींवर रुग्णालयात उपचार सुरू
Family On Way To Akkalkot Darshan Meets With Tragedy; 5-Month-Old Girl Dies, 5 Injured

Sandip Kapde
Updated on

सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील जातेगाव परिसरात भाविकांच्या कारला हायवा ट्रकने जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या दुर्दैवी घटनेत पाच महिन्यांच्या बालिकेचा जागीच मृत्यू झाला, तर एकाच कुटुंबातील पाच जण गंभीर जखमी झाले.

