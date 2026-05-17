Solapur Accident: स्वामी दर्शनासाठी निघालं कुटुंब, पण वाटेतच कोसळला दुःखाचा डोंगर; ५ महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृत्यू, ५ जण जखमी!

सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा तालुक्यातील जातेगाव परिसरात भाविकांच्या कारला हायवा ट्रकने जोरदार धडक दिल्याने भीषण अपघात झाला. या दुर्दैवी घटनेत पाच महिन्यांच्या बालिकेचा जागीच मृत्यू झाला, तर एकाच कुटुंबातील पाच जण गंभीर जखमी झाले..देवदर्शनासाठी निघाले होते कुटुंबअहिल्यानगर जिल्ह्यातील शिर्डी येथील रहिवासी गमाजी नामदेव दुमसे हे आपल्या कुटुंबीयांसह अक्कलकोट येथे स्वामी समर्थांचे दर्शन घेण्यासाठी कारने निघाले होते. मात्र, करमाळा तालुक्यातील जातेगावजवळ हॉटेल जय भवानी परिसरात एका हायवा ट्रकने त्यांच्या कारला जोरदार धडक दिली. या धडकेत कारचे मोठे नुकसान झाले..५ महिन्यांच्या बालिकेचा दुर्दैवी मृत्यूअपघात इतका भीषण होता की, गमाजी दुमसे यांच्या पाच महिन्यांच्या मुलीचा जागीच मृत्यू झाला. अपघातात कुटुंबातील पाच जण गंभीर जखमी झाले असून, त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. जखमींवर उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती आहे..स्थानिक नागरिक आणि पोलिसांची तातडीने मदतअपघातानंतर परिसरातील नागरिकांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. नागरिकांनी जखमींना कारमधून बाहेर काढून मदतकार्य केले. घटनेची माहिती मिळताच पोलीसही घटनास्थळी दाखल झाले. स्थानिकांच्या मदतीने जखमींना जवळच्या रुग्णालयात हलवण्यात आले..पोलीस तपास सुरूया अपघातप्रकरणी करमाळा पोलीस ठाण्यात पंचनामा करण्यात आला आहे. अपघातास जबाबदार ट्रक चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती आहे.भाविकांनी प्रवासात काळजी घेण्याचे आवाहनअक्कलकोटला दर्शनासाठी जाणाऱ्या भाविकांची संख्या मोठी असते. दीर्घ अंतराचा प्रवास, रस्त्यावरील वाहतूक आणि वाहनांचा वेग यामुळे अपघाताचा धोका वाढतो. त्यामुळे भाविकांनी प्रवासादरम्यान विशेष काळजी घ्यावी, तसेच वाहनचालकांनी वाहतुकीचे नियम पाळावेत, असे आवाहन करण्यात येत आहे.