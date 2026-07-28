सोलापूर

Aashti Irrigation : आष्टी मध्यम प्रकल्पात पाणी मुबलक, तरीही चार तासच वीज; शेतकऱ्यांची आठ तास पुरवठ्याची मागणी तीव्र

आष्टी मध्यम प्रकल्पात ६० टक्के पाणीसाठा; तरीही चार तासांपुरत्या वीजपुरवठ्यामुळे ऊस, फळबागांसह पिके जळण्याच्या मार्गावर
ashti medium project water storage 60 percent farmers demand eight hours electricity supply for irrigation in mohol solapur

ashti medium project water storage 60 percent farmers demand eight hours electricity supply for irrigation in mohol solapur

Sakal

राजकुमार शहा
Updated on

मोहोळ : आष्टी ता. मोहोळ येथील ऐतिहासिक अशा "आष्टी मध्यम प्रकल्प" परिसरातील शेती साठीचा वीज पुरवठा चार ऐवजी आठ तास करावा अशी मागणी खंडाळी पंचायत समिती गणाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य गणेश मुळे यांनी केली असून तशा आशयाचे लेखी निवेदन त्यांनी महावितरण व जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे.

Loading content, please wait...
water
Power
power cut
Irrigation
Aashti
power crisis
light