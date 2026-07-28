Aashti Irrigation : आष्टी मध्यम प्रकल्पात पाणी मुबलक, तरीही चार तासच वीज; शेतकऱ्यांची आठ तास पुरवठ्याची मागणी तीव्र

मोहोळ : आष्टी ता. मोहोळ येथील ऐतिहासिक अशा "आष्टी मध्यम प्रकल्प" परिसरातील शेती साठीचा वीज पुरवठा चार ऐवजी आठ तास करावा अशी मागणी खंडाळी पंचायत समिती गणाचे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य गणेश मुळे यांनी केली असून तशा आशयाचे लेखी निवेदन त्यांनी महावितरण व जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे. .या संदर्भात अधिक माहिती अशी की, आष्टी मध्यम प्रकल्पावर मोहोळ व माढा तालुक्यातील बारा पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित आहेत. चालू वर्षीचा कडक उन्हाळा पाहता पाऊस कधी पडतो हे माहिती नसल्याने उपलब्ध पाणीसाठा पिण्यासाठी म्हणून राखीव ठेवण्यात आला होता. याच आष्टी मध्यम प्रकल्पातून शेतकऱ्यांनी जलवाहिन्या टाकून आपल्या शेता पर्यंत पाणी आणले आहे. पावसाळा सुरू झाल्या पासून मोहोळ तालुक्यात एकही दमदार पाऊस नाही, पडतोय तो ही अतिशय तुरळक. त्यामुळे ऊस, कांदा, मका या पिकासह द्राक्ष, डाळिंब, पेरू, केळी या फळबागा धोक्यात आल्या आहेत..सध्या आष्टी मध्यम प्रकल्पात उजनी डाव्या कालव्यातून पाणी सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे आष्टी मध्यम प्रकल्पातील पाणीसाठा 60 टक्क्या पर्यंत पोहोचला आहे. दरम्यान आष्टी तलाव परिसरात सध्या महावितरण कडून केवळ चार तासच विद्युत पुरवठा सुरू आहे. विद्युत पुरवठा पुरेशा प्रमाणात नसल्याने व पाणी असूनही पिके धोक्यात आली आहेत. विद्युत पुरवठा कमी करण्याचे महावितरण ला जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले होते. त्यामुळे आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी आठ तास विद्युत पुरवठा सुरू करण्याचा महावितरण ला आदेश द्यावा अशी मागणी परिसरातील शेतकऱ्यांमधून होत आहे..पाऊस नसल्याने विहिरी व बोअर च्या पाणी पातळीत वाढ झाली नाही त्यामुळे याचा फटका दूध व्यवसायाला बसला आहे. सध्या मोहोळ तालुक्यात चारा टंचाई आहे, जनावरांना पाणी पिण्यासाठी व शेतीसाठी असा आठ तास विद्युत पुरवठा करावा अशी मागणी शेतकऱ्यां मधून होत आहे..आष्टी तलावातील पाणी साठा कमी झाल्याने पाटबंधारे विभागाने विद्युत पुरवठा कमी करण्याचे पत्र जिल्हाधिकारी यांना दिले होते जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला आदेश दिले होते. आठ ऐवजी चार तास विद्युत पुरवठा कपात केला होता. आम्ही आठ तास विद्युत पुरवठा करण्यास तयार आहोत परंतु पाटबंधारे व जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाची प्रतीक्षा आहे.सुशील देवकर, उपकार्यकारी अभियंता कुरुल विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.