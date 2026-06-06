सोलापूर

Solapur: राजेंद्र राऊत विक्रमी मताधिक्याने विजयी होतील; माढ्यात पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचा ठाम विश्वास

Jaykumar Gore Campaigns for Rajendra Raut in Madha: माढा दौऱ्यात पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी राजेंद्र राऊत यांच्या प्रचाराला जोर दिला. विधान परिषद निवडणूक, राजेंद्र राऊत, जयकुमार गोरे यांच्याबाबत मोठ्या मताधिक्याचा विश्वास व्यक्त.
Solapur

Solapur

esakal

किरण चव्हाण
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माढा: विधान परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी उमेदवार राजेंद्र राऊत यांच्या प्रचारासाठी शनिवारी (ता. ६) माढयाचा दौरा केला. यावेळी ही निवडणूक केवळ औपचारिकता असून राजेंद्र राऊत या निवडणुकीत मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील व पुन्हा निवडणूक लढवण्याची कोणाची इच्छा होणार नाही असे मत व्यक्त केले.

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