Solapur: राजेंद्र राऊत विक्रमी मताधिक्याने विजयी होतील; माढ्यात पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांचा ठाम विश्वास

माढा: विधान परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी उमेदवार राजेंद्र राऊत यांच्या प्रचारासाठी शनिवारी (ता. ६) माढयाचा दौरा केला. यावेळी ही निवडणूक केवळ औपचारिकता असून राजेंद्र राऊत या निवडणुकीत मोठ्या मताधिक्याने निवडून येतील व पुन्हा निवडणूक लढवण्याची कोणाची इच्छा होणार नाही असे मत व्यक्त केले. .सोलापूर जिल्ह्यातील निवडणुकीतील उमेदवार राजेंद्र राऊत यांच्या प्रचारासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे माढयात आले होते. प्रा. शिवाजीराव सावंत व जिल्हा परिषद सदस्य पृथ्वीराज सावंत यांच्या कार्यालयाला सुरूवातीला भेट दिली. भाजप नेते रणजितसिंह शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणून आलेल्या जिल्हा परिषद सदस्य व नगरसेवकांची भेट घेऊन निवडणूक लढविण्यामागची भूमिका सांगितली..E85 Fuel: केंद्र सरकारकडून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! पेट्रोलपेक्षा स्वस्त E85 इंधन लॉन्च; आता किती आणि कशी बचत होणार? .यानंतर त्यांनी माजी आमदार धनाजीराव साठे यांच्या निवासस्थानी संत कुर्मदास कारखान्याचे संचालक दादासाहेब साठे, नगराध्यक्षा मीनल साठे व नगरसेवकांची भेट घेतली. यावेळी उमेदवार राजेंद्र राऊत भाजपचे सभापती चेतनसिंह केदार, भाजपचे शशिकांत देशमुख, माजी जिल्हा परिषद सदस्य झुंजार भांगे यांच्यासह अनेकजण उपस्थित होते..यावेळी संबोधित करताना पालकमंत्री गोरे म्हणाले की विधान परिषदेची ही निवडणूक खरे तर बिनविरोध व्हायला पाहिजे होते परंतु काही जणांचा इगो आडवा आल्यामुळे निवडणूक लागली आहे. माढा तालुक्यात यापूर्वी झालेल्या निवडणुकीत रणजितसिंह शिंदे यांना सर्वांनी ताकद दिलेली आहे. प्रा. शिवाजी सावंतही सोबत आहेत. मुख्यमंत्र्यांचे माढा तालुक्यावर लक्ष आहे. रणजितसिंह शिंदे यांनी सांगितलेल्या सगळ्या मागण्या पूर्ण केल्या आहेत. यापुढेही विकास कामाच्या सगळ्या गोष्टी पूर्ण केल्या जातील. सर्वांनी काळजीपूर्वक उमेदवार राजेंद्र राऊत यांना मतदान करावे असे आवाहन त्यांनी केले..Vaibhav Sooryavanshi ची भारतीय T20 संघात थाटात एन्ट्री! सचिन तेंडुलकरचा ३८ वर्षे जूना विक्रम मोडला जाणार.यावेळी उमेदवार राजेंद्र राऊत यांनी माढयाचा आणि माझा ऋणानुबंध जुना आहे. त्यामुळे माढ्यातून मला भरघोस मतदान होईल व माढ्याचे विकासासाठी मी प्रयत्नशील राहणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.