मंगळवेढा : तालुक्यातील निंबोणी येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यात नियुक्त कर्मचारी मुख्यालयात नसल्याने शासकीय योजनेच्या लाभासाठी आलेल्या पशुपालकांची आज मोठी हेडसांड झाली. संतप्त नागरिकानी तालुका पशुधन अधिकाऱ्याच्या कार्यालय भेट दिली असता ते कार्यालय देखील कुलूप बंद आणि अधिकाऱ्यांचा फोन बंद असल्याने नागरिकातून या खात्याच्या कारभार बद्दल संतापजनक प्रतिक्रिया व्यक्त करत ऐन दुष्काळात न्याय कोणाला मागायचा असा प्रश्न उपस्थित केला.शासनाच्या पशुवैद्यकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी निंबोणी व परिसरातील पशुपालक आज सकाळपासूनच निंबोणी येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यात जमा झाले. मात्र, दवाखान्यात कोणीही कर्मचारी उपस्थित नसल्याचे निदर्शनास आले. याबाबत निंबोणीचा पदभार असलेल्या पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांनी पदभाराची जबाबदारी एकमेकांवर ढकलत टोलवाटोलवी केली. त्यामुळे पशुपालक अधिकच हतबल झाले. यादवाखान्यातून कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने संतप्त नागरिकांनी न्याय मागण्यासाठी थेट मंगळवेढा येथील तालुका पशुधन अधिकाऱ्यांचे कार्यालय गाठले. .परंतु, तिथेही कार्यालयाला कुलूप असल्याचे दिसून आले. यासंदर्भात अधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांचे मोबाईल फोनही 'स्विच ऑफ' असल्याचे समोर आले. परिणामी, दिवसभर हेलपाटे मारूनही नागरिकांना रिकाम्या हाताने परतावे लागले. पंचायत समितीच्या कृषी विभागाकडील लाभासाठी आज अर्ज दाखल करायची अंतिम मुदत असल्याने योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले. .तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने पशुपालक आधीच आर्थिक संकटात आहेत. पशुसंवर्धन विभागाकडे असलेल्या जनावरांची नोंद आणि प्रत्यक्षातील जनावरे यात फार मोठी तफावत असल्यामुळे जनावरासाठी पाण्याचा टँकर मिळणेसाठी विलंब होत आहे.पशुसंवर्धनच्या आकडेवर गावासाठी टँकर मंजूर झाला. प्रत्यक्षात जनावरे जास्त असल्यामुळे ते देखील पाणी पुरेसे होत नाही अशा कठीण काळात जनावरांसाठी असलेल्या शासकीय योजनांचा आधार मिळणे आवश्यक असताना, पशुसंवर्धन विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या बेजबाबदार व मनमानी कारभारामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे..माझ्याकडे नोंद असलेल्या जनावराचा दाखल्यासाठी मी सकाळपासून निंबोणीचे दोन्ही कर्मचाऱ्याकडे फोनवर विचारणा केल्याचा दोघांनी एकमेकाकडे टोलवाटोलवी करून नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न केला. शेवटी मला दाखल्यासाठी हॉटेल बंद करून नंदेश्वरला जावे लागले.अजित जाधव नागरिकनिंबोणी येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यासाठी लाखो रुपयांचा निधी खर्चून अध्यायवत इमारत उभी केले परंतु या ठिकाणी कर्मचारी राहत नाहीत त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडे लेखी पत्र्याव्यवहार करून देखील त्यांनी देखील या निष्काळजी कर्मचाऱ्याना पाठीशी घातल्यामुळे या भागातील नागरिकांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.बिरुदेव घोगरे सरपंच निंबोणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.