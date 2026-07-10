Mangalwedha News : उजनी उजवा व डावा कालव्यासह नदीपात्रात पाणी सोडण्यात यावे; भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण

मंगळवेढा - सध्या खरीप पावसाने ओढ दिल्यामुळे कालवा व नदीकाठची पिके धोक्यात आली असून, उजनी धरण सध्या 50% पर्यंत भरल्याने उजवा व डावा कालव्यासह भीमा नदीपत्रात देखील पाणी सोडण्यात यावे अशी मागणी भाजप जिल्हाध्यक्ष शशिकांत चव्हाण यांनी अधीक्षक अभियंता लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली..यावेळी भाजप जिल्हा सरचिटणीस विकास वाघमारे उपस्थित होते. यावेळी वीज पुरवठा सुरळीत करण्याबाबत देखील निवेदन देण्यात आले या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे की, जिल्ह्यात आज अखेर अतिशय कमी प्रमाणात पर्जन्यमान झाल्यामुळे चालू स्थितीत खरीप हंगाम पूर्णपणे वाया गेल्याने जिल्ह्यातील शेतकरी हवालदील झाला. शेतकऱ्यांना पाण्याअभावी ऊस व फळबागा जोपासणे देखील जिकरीचे झाले..त्यासोबत भीमा नदीपात्र देखील गेल्या दोन महिन्यापासून कोरडे असून नदीकाठचा शेतकरी अडचणीत आलेला आहे. पाणी नसल्याकारणाने पिके जळून जात आहेत. सध्याची उजनीची परिस्थिती पाहता धरणात समाधानकारक साठा असून नदीवर अवलंबून अनेक ठिकाणच्या पिण्याच्या पाण्याच्या योजना यामध्ये माढा, माळशिरस, पंढरपूर, सांगोला, मोहोळ, मंगळवेढा, दक्षिण सोलापूर, अक्कलकोट, सोलापूर शहर या शहरांचा व जिल्ह्यातील ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा समावेश असल्याने सदरील योजना देखील सुस्थितीत चालण्यासाठी भीमा नदीपात्रात पाणी सोडण्यात यावे. अशी मागणी केली..शिवाय भीमा नदीत वीर लाभक्षेत्रात पाऊस पडत असल्यामुळे वीर मधून सोडण्यात आलेल्या पाण्यामुळे भीमा नदी पात्रात पुरेसा पाणीसाठा येऊ शकतो वीर धरणातून सोडलेल्या पाण्यावर देखील नदीकाठची शेती जतन होऊ शकते. त्यासाठी नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा सुरळीत असणे आवश्यक आहे. तो पूर्वीप्रमाणे पूर्ववत करण्याकरता देखील अधीक्षक अभियंता महावितरण सोलापूर यांनाही निवेदन देण्यात आले. यावर महावितरण ने पाच तास वीजपुरवठा करण्याबाबतचा निर्णय घेतला असल्याचे सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.