Commercial Gas Cylinder : हॉटेल-ढाबा व्यावसायिकांना मिळणार सिलिंडर; मागणीच्या २० टक्क्यांपर्यंत गॅस पुरवठा

सोलापूर - गेल्या काही दिवसांपासून गॅस टंचाईमुळे अडचणीत सापडलेल्या हॉटेल, ढाबे आणि उपहारगृहांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणचे सहसचिव अशोक आत्राम यांनी २ एप्रिलला केलेल्या नव्या प्राधान्यक्रमानुसार मागणीच्या २० टक्क्यांप्रमाणे हॉटेल, ढाब्यासह १२ क्षेत्राला गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. बंद पडण्याच्या मार्गावर आलेल्या व्यावसायिकांना संजीवनी मिळणार आहे..गॅस उपलब्ध नसल्यामुळे अनेक हॉटेल चालकांना व्यवसाय बंद ठेवावा लागत. कामगारांवर आर्थिक संकट ओढवले. या पार्श्वभूमीवर या निर्णयामुळे हॉटेल व्यावसायिकांना दिलासा मिळणार आहे. अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने २ एप्रिलपासून लागू केलेल्या नव्या प्राधान्यक्रमानुसार हॉटेल, ढाबे, उपहारगृहे, सामूहिक स्वयंपाकगृहे, तसेच विविध उद्योग क्षेत्रांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. या सर्व क्षेत्रांना मागणीच्या २० टक्क्यांप्रमाणे गॅस पुरवठा केला जाणार आहे..यापूर्वीच्या प्राधान्यक्रमात शैक्षणिक संस्था, रुग्णालये, स्मशानभूमी, वृद्धाश्रम व अनाथाश्रम यांना १०० टक्के पुरवठा, संरक्षण व शासकीय क्षेत्र, रेल्वे, हवाई वाहतूक, पोलिस व तुरुंग विभागांना ७० टक्के, तर परिवहन, औषध, अन्न प्रक्रिया, दुग्ध उद्योग आदी क्षेत्रांना ५० टक्के पुरवठा केला जात होता. हा प्राधान्यक्रम कायम ठेवून नव्या क्षेत्रांचा समावेश करण्यात आला आहे. गॅस पुरवठा सुधारू लागल्याने उद्योग व सेवा क्षेत्राला टप्प्याटप्प्याने दिलासा दिला जात आहे..जिल्ह्यातील गॅस पुरवठ्याची स्थिती पूर्वपदावर येऊ लागली आहे. त्यातच युद्ध विराम झाल्याने याचा सकारात्मक परिणाम येत्या काळात गॅस पुरवठ्यावर होईल. गॅस ग्राहकांनी घाबरू नये, अफवांवर विश्वास ठेवू नये. गॅस बुकिंगबाबत प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे. ग्राहकांनी ऑनलाइन बुकिंग, ऑनलाइन ई-केवायसी करून घ्यावी. ग्राहकांना आम्ही घरपोच गॅस देण्याचे नियोजन केले आहे. ग्राहकांनी पॅनिक होऊन, विनाकारण गॅस एजन्सीसमोर गर्दी करू नये.- संतोष सरडे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सोलापूर.