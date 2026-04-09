सोलापूर

Commercial Gas Cylinder : हॉटेल-ढाबा व्यावसायिकांना मिळणार सिलिंडर; मागणीच्या २० टक्क्यांपर्यंत गॅस पुरवठा

गेल्या काही दिवसांपासून गॅस टंचाईमुळे अडचणीत सापडलेल्या हॉटेल, ढाबे आणि उपहारगृहांना अखेर दिलासा मिळाला.
hotel business

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर - गेल्या काही दिवसांपासून गॅस टंचाईमुळे अडचणीत सापडलेल्या हॉटेल, ढाबे आणि उपहारगृहांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणचे सहसचिव अशोक आत्राम यांनी २ एप्रिलला केलेल्या नव्या प्राधान्यक्रमानुसार मागणीच्या २० टक्क्यांप्रमाणे हॉटेल, ढाब्यासह १२ क्षेत्राला गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. बंद पडण्याच्या मार्गावर आलेल्या व्यावसायिकांना संजीवनी मिळणार आहे.

