करकंब, : जळोली (ता. पंढरपूर) येथे शेतातील बंद बोअरवेलमध्ये पडलेल्या दीड वर्षीय बालिकेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला.उष्मती राहुल गावित (वय १.५ वर्षे, रा. शिसा, ता. धडगाव, जि.नंदुरबार) असे मृत बालिकेचे नाव आहे. रविवार (ता.२२) रोजी रात्री आठ वाजण्याच्या सुमारास करकंब येथील विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना युनिट नंबर दोन लगत जळोली हद्दीतील कांतिलाल नरसाळे यांच्या शेतातील बंद बोअरवेलमध्ये ऊसतोड मजुराची ही बालिका पडली होती. .अंदाजे ४५ ते ५० फूट खोलवर ही बालिका अडकली होती. याबाबत करकंब पोलीस ठाण्यास माहिती मिळताच प्रशासन व बचाव पथकांकडून तातडीने बचावकार्य सुरू करण्यात आले. याशिवाय घटनेची माहिती मिळताच जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकेयन, प्रांताधिकारी सचिन इथापे, तहसीलदार सचिन लंगुटे, करकंब पोलीस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी योगेश लंगूटे व त्यांची सहकारी घटनास्थळी दाखल झाले..जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुण्याहून बचाव पथक मागवून घेतले. रात्रभर युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू होते.दुसऱ्या दिवशी म्हणजे सोमवार (ता. २३) रोजी सकाळी नऊ वाजण्याच्या सुमारास बचाव पथकाला बालिकेला बोअरवेलमधून बाहेर काढण्यात यश आले. मात्र या दुर्घटनेत बालिकेचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले. या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.