सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातील पटवर्धन कुरोली गावात अत्यंत धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एका लैंगिक अत्याचार पीडित तरुणीने अॅसिड पिऊन जीवन संपवले आहे. गावातीलच एका व्यक्तीने तिच्यावर दीड महिन्यांपूर्वी अत्याचार केला होता. मात्र यानंतर तरुणीने ॲसिड प्राशन केले. उपचारादरम्यान तिने रविवारी सोलापूर येथे अखेरचा श्वास घेतला. या घटनेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पटवर्धन कुरोली येथील तरुणीवर गावातील नराधमाने तिच्या इच्छेविरुद्ध बलात्कार केला होता. या घटनेमुळे मानसिक आणि शारीरिकदृष्ट्या खचलेल्या तरुणीने ११ एप्रिल रोजी ॲसिड प्राशन केले. त्यानंतर तिला पंढरपूर, सोलापूर आणि पुण्यातील दीनानाथ मंगेशकर रुग्णालय, डेक्कन यासह विविध रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. दीड महिन्यांच्या दीर्घ उपचारादरम्यान ती मृत्यूशी झुंज देत होती, मात्र रविवारी तिचा मृत्यू झाला..Pandharpur News : इलेक्ट्रीक इंजिनिअरचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थींनीवर अत्याचार; नराधमाच्या त्रासाला कंटाळून तरुणीचा जीवन संपविण्याचा प्रयत्न.या प्रकरणी ११ एप्रिल रोजी करकम पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, गुन्हा दाखल होऊन दीड महिने उलटले तरी मुख्य आरोपीला अद्याप अटक झालेली नसल्याचा गंभीर आरोप पीडितेच्या कुटुंबियांनी केला या गंभीर निष्क्रियतेवर पोलिस प्रशासनावर तीव्र टीका होत आहे..कुटुंबियांचा आक्रोशपीडितेच्या मृत्यूनंतर संतप्त नातेवाईकांनी मृतदेह रुग्णवाहिकेतून थेट करकंब पोलीस ठाण्यात आणला. त्यांनी ठाण्याबाहेर आंदोलन सुरू केले आहे. "जोपर्यंत मुख्य आरोपीला अटक होत नाही आणि आमच्या मुलीला न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत आम्ही मृतदेहावर अंत्यसंस्कार करणार नाही," अशी ठाम भूमिका कुटुंबीयांनी घेतली. मात्र वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी समजूत घातली व आरोपीला अटक करण्याचे आश्वासन दिले. .या घटनेमुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, स्थानिकांनीही पोलिस प्रशासनाकडे तातडीने कारवाईची मागणी केली आहे. सोलापूर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांनी या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेत तपास सुरू केल्याचे सांगितले आहे. मात्र, अद्याप आरोपीला अटक न झाल्याने संताप वाढला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.