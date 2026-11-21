मंगळवेढा - तालुक्यात दुष्काळाच्या भीषण तीव्रतेमुळे जनावराच्या चाय्रासह पाण्यासाठी पशुपालकांना मोठा संघर्ष करावा लागत असल्यामुळे, जिल्हा परिषद सदस्या करूणा शिवशरण जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत आक्रमक होत चारा व पाण्यावरून अधिकाऱ्यांना खडे बोल सुनावले..तालुक्यामध्ये जनावराच्या चाऱ्याची भीषण टंचाई असून कर्नाटकातून महागड्या दराने चारा खरेदी करताना पशुपालक मेटाकुटीला. त्यात काही पशुपालकांनी चक्क कार्तिकी वारीत जनावरे विकण्यासाठी नेल्यामुळे तालुक्यातील पशुधन मोठ्या प्रमाणात घटणार आहे. परंतु प्रशासनाने या पशुपालकाला दिलासा देण्याऐवजी उपाययोजनेस विलंब करत आहे. याची सर्वाधिक झळ लक्ष्मी दहिवडी जिल्हा परिषद गटातील गावाला बसू लागल्याने आज जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभा झाली..त्यात जि. प. सदस्या करुणा शिवशरण यांनी आक्रमक होऊन मुद्देसूद प्रश्न मांडून अधिकाऱ्यांना फैलावर घेतले या सभेत तालुक्यामध्ये जवळपास 79 हुन अधिक गावे आहेत. परंतु, या गावांमध्ये गेल्या अनेक दिवसापासून चाऱ्याची भीषण टंचाई असून पशुपालकांनी चाऱ्यासाठी कर्नाटकचा आधार घेतला आहे. तिथून तो चारा आणून जनावरे जतन करत असताना प्रशासनाने 32 दिवस पुरेल इतका चारा उपलब्ध असल्याची माहिती दिली..त्यावेळी जिल्हा परिषद सदस्या शिवशरण यांनी तुम्ही गावनिहाय वर्गीकरण केले आहे का? तालुक्यातील 20 टक्के भाग हा नदीकाठचा आहे उर्वरित 80 टक्के भाग हा दुष्काळी आहे. अशा परिस्थितीत आपण कुठल्या बेसवर 32 दिवस चारा उपलब्ध असल्याची माहिती देता? चारासाठी बियाणे वाटप करताना त्या शेतकऱ्याकडे पाणी आहे का? किंवा त्यांनी घेतलेल्या बियाण्याचा वापर केला आहे, याची खातर जमा न करता कागदोपत्री चारा उपलब्ध असल्याच्या माहितीने प्रशासनाची दिशाभूल होत आहे..त्यामुळे चारा छावण्या व इतर उपाययोजना करण्यासाठी शासनाकडून विलंब होत आहे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी वस्तुनिष्ठ माहिती द्यावी. याशिवाय उजनीतून पाणी सोडण्याच्या प्रश्नावर सध्या पाणीच नाही. त्यामुळे चारा कसा उपलब्ध होणार. यावरून लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरणच्या अधिकाऱ्याला देखील पाण्यावरून चक्क तुम्ही जनावरे नदी व ओढ्यालगत आणून बांधा असे सांगितले. तुम्ही शेतकऱ्यांची आणि देखील त्या आक्रमक झाल्या..तालुक्यात पशुसंवर्धन विभागाकडे नोंद असलेल्या जनावरांची संख्या आणि प्रत्यक्ष असलेल्या जनावराची संख्या यात फरक आहे. त्यामुळे या पुढील काळात आ. समाधान आवताडे यांच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष जनावराची व चाऱ्याची पाहणी करून आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासाठी प्रशासनाला भाग पाडणार आहे.- करूणा शिवशरण, जिल्हा परिषद सदस्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.