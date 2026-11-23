पिंपरी : ‘‘पिंपरी चिंचवड शहराला दिवसाआड पाणीपुरवठा होत आहे. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक झाली आहे. टाटा धरणातून एक टीएमसी पाणी आणण्याची व्यवस्था झाली, तर शहराचा पाणीप्रश्न सुटण्यास मदत होईल. पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत आम्ही सकारात्मक आहोत. त्याबाबत स्थानिक नेत्यांनी पाठपुरावा करावा. तसेच भामा-आसखेडचेही पाणी शहरात लवकरच येणार आहे. मोशी कचरा डेपोचे काम पूर्णत्वास आल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाने दिली आहे. मात्र, मी स्वतः डेपोची पाहणी करणार आहे,’’ अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी सोमवारी (ता.२३) दिली. .पिंपरी चिंचवड महापालिकेत पवार यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधला. आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी शहरातील विविध विकासकामे आणि नागरी सुविधांची माहिती दिली. बैठकीत अनधिकृत बांधकामे, अतिक्रमण निर्मूलन, आरोग्य सुविधा आणि प्रदूषण नियंत्रणाच्या विषयांवरही चर्चा केली. तसेच शहरातील कचरा व्यवस्थापन, पाणीपुरवठा, वाहतूक कोंडी आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने नियोजन करण्यासह सर्व विकासकामे पारदर्शीपणे आणि निर्धारित वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी प्रशासनाला दिल्या.अजित पवार यांच्या शहराशी असलेल्या नात्याचा उल्लेख करताना सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, ‘‘दादा आणि पिंपरी-चिंचवड शहराचे जिव्हाळ्याचे नाते होते. काही दिवसांपूर्वी पोलिस आयुक्तालयाच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनीही अजित पवार यांचा ‘शहराचे शिल्पकार’ असा उल्लेख केला होता. हे शहर औद्योगिक प्रगतीचे केंद्र व्हावे, असे दादांचे स्वप्न होते. देशातील महत्त्वाचे औद्योगिक केंद्र बनविण्याचा त्यांनी ध्यास घेतला होता. या शहरासाठी मीही कष्ट घेईन.’’.राष्ट्रवादीपेक्षा भाजप नगरसेवकांचाच गराडाउपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या महापालिका भेटीदरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा भाजपच्या नगरसेवकांचाच गराडा अधिक असल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. पवार यांच्याभोवती भाजपच्या नगरसेवकांची उपस्थिती आणि वावर अधिक ठळकपणे जाणवला..निधी मिळत नसल्याची ‘राष्ट्रवादी’ची तक्रारप्रभागातील विकासकामांसाठी निधी मिळत नसल्याची तक्रार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांनी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्याकडे केली. आढावा बैठकीनिमित्त नगरसेवकांनी निधीचा मुद्दा त्यांच्या निदर्शनास आणून दिला. विकासकामांसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली. नगरसेवकांनी मांडलेल्या सूचनांचाही प्रशासनाने विचार करावा. निगडी ते पिंपरी मेट्रोचे काम सुरू आहे. त्या मार्गावर खड्डे आहेत. ते रस्तेही दुरुस्त करावेत अशा सूचना पवार यांनी आयुक्तांनी केल्या..उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या प्रशासनाला सूचनामराठवाड्यातील दुष्काळामुळे शहराकडे स्थलांतरित होणाऱ्यांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे नियोजन करताना या लोकसंख्येचाही विचार आवश्यकवाहतूक कोंडी, कचरा व्यवस्थापन आणि पाण्याची गरज लक्षात घेऊन नियोजन करावे लागणारपाणीपुरवठा आणि वाहतुकीशी संबंधित कामे वेळेत पूर्ण करणे आवश्यकनागरिकांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यातध्वनी आणि वायुप्रदूषण कमी करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.