तळेगाव-कातवी रस्त्याची दुरवस्था
तळेगाव दाभाडे, ता. २ : तळेगाव स्टेशन परिसरातील यशवंतनगर ते कातवी रस्त्याची दुरवस्था झाली आहे. खोल खड्डे, तीव्र उतार यामुळे या मार्गावर वाहनचालकांची तारांबर उडत आहे. पुरेशी प्रकाशव्यवस्था नसल्याने विद्यार्थ्यांसह महिलांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यशवंतनगरच्या पुढे कातवी पुलापर्यंत रस्त्याची परिस्थिती बिकट आहे. या मार्गावर पथदिवे नसल्याने चालणेदेखील धोक्याचे झाले आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक आणि महिलांना वेळी अक्षरशः जीव मुठीत धरून या मार्गावर प्रवास करतात. खड्ड्यांमुळे वाहनधारकांना दुखापती वाढल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
या रस्त्यावर रात्रंदिवस नागरिक, विद्यार्थी आणि कामगार वर्गाची सतत ये-जा सुरू असते. पण, त्यांना खड्डे चुकवत प्रवास करावा लागत आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने तातडीने दुरुस्ती करून पथदिवे बसवावेत, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते दिलीप डोळस यांनी केली आहे.
