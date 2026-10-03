मराठी भाषा मुळातच अभिजात

पिंपरी, ता. ३ : ‘‘ज्या भाषेत ज्ञानेश्वरीसारखा महान ग्रंथ लिहिला गेला आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांसारखे राजे होऊन गेले, त्या मराठी भाषेला अभिजाततेचा वेगळा दर्जा देण्याची गरज नाही. ती मुळातच अभिजात आहे,’’ असे प्रतिपादन पंडित हृदयनाथ मंगेशकर यांनी शनिवारी चिंचवड येथे केले.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेतर्फे प्रा. रामकृष्ण मोरे नाट्यगृहात आयोजित ‘अभिजात मराठी भाषा सन्मान दिन’ आणि अभिजात मराठी भाषा सप्ताहाच्या उद्घाटनप्रसंगी मंगेशकर यांचा मानपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. या वेळी भारती मंगेशकर, पार्श्वगायिका सावनी रवींद्र यांच्यासह अधिकारी, कर्मचारी व रसिक प्रेक्षक उपस्थित होते. महापालिका आणि पुणे श्रमिक पत्रकार संघ यांच्यातर्फे आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनाचे उद्घाटन याच सोहळ्यात मंगेशकर यांनी केले.
मंगेशकर म्हणाले, ‘‘मराठीतील अभिजात काव्याला स्वरबद्ध करण्याचा मी माझ्या परीने प्रयत्न केला. बालपणी आईने सांगितलेल्या गोष्टी आणि वाचून दाखवलेल्या पुस्तकांमधून भाषेचे सौंदर्य मनावर कोरले गेले. मोठी बहीण लता मंगेशकर यांच्या आशीर्वादाचा माझ्या संगीतसाधनेत मोठा वाटा आहे.’’
बगाडे म्हणाले, ‘‘हृदयनाथ मंगेशकर यांच्यासारख्या ज्येष्ठ कलाकाराचा सन्मान करण्याची संधी महापालिकेला मिळणे अभिमानास्पद आहे. त्यांचे संगीत आणि साहित्यावरील प्रेम पुढील पिढ्यांना प्रेरणा देणारे आहे.’’
विशेष अधिकारी तथा मराठी भाषा समन्वय अधिकारी किरण गायकवाड यांनी प्रास्ताविक केले.
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