World Post Day: काळ बदलला, संवादाचे माध्यम बदलले; तरी पोस्टमनकाकांची वाट अन् टपालावरील विश्वास कायम!

पिंपरी : आधुनिकतेमुळे पारंपरिक पत्रांची संख्या घटली असली, तरी टपाल विभागाने स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी काळासोबत मोठे बदल केले आहेत. आज टपाल विभाग केवळ पत्रे पोहोचवण्याचे काम करत नसून, तर ते एका ‘हायटेक कॉर्पोरेट बँके’सारखे काम करत आहे. तसेच अन्य सेवांमुळे टपाल विभाग आणखी सक्षम झाला आहे. .UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...एकेकाळी घराघरांना सुख-दुःखाचे निरोप देणारी आणि दारात येताच प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आनंद आणणारी ‘लाल टपाल पेटी’ आज सोशल मीडिया आणि ईमेलच्या डिजिटल वादळातही कोपऱ्यात शांत उभी आहे. ९ ऑक्टोबर म्हणजेच ‘जागतिक टपाल दिन’. या निमित्ताने व्हॉट्सॲप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि ई-मेल सारख्या समाज माध्यमांमुळे अवघ्या काही सेकंदांत जगाच्या पाठीवर कुठेही संपर्क साधणे शक्य झाले आहे. तरीही लाल रंगाची ती टपाल पेटी आणि खाकी वर्दीतील पोस्टमनकाका अजूनही घरोघरी पोहचून आपली सेवा तितक्याच सक्षमपणे बजावत आहेत..ऑनलाइन शॉपिंगमुळे वाढलेली पार्सल सेवा टपाल विभागाच्या ‘स्पीड पोस्ट’मुळे अधिक मजबूत झाली आहे. तसेच ‘इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक’च्या माध्यमातून देशातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांपर्यंत बँकिंग सेवा पोहोचली आहे. आजही ज्येष्ठ नागरिकांचा सर्वाधिक विश्वास पोस्टाच्या बचत योजना आणि ‘सुकन्या समृद्धी’ वर आहे. यासह अन्य कामकाज आणि व्यवहारांसाठी नागरिकांचा विश्वास टपाल विभागावर कायम आहे..अशाही काही आठवणीकाही दशकांपूर्वीपर्यंत घरात पोस्टमन आला, की उत्कंठा असायची. मनीऑर्डर, राखी, दिवाळीचे ग्रीटिंग कार्ड किंवा लष्करात असलेल्या मुलाच्या पत्राची चातकासारखी वाट पाहिली जायची. मात्र, आजच्या तरुण पिढीला ‘आंतरदेशीय पत्र’ किंवा ‘पोस्टकार्ड’ म्हणजे काय, हेदेखील ठाऊक नाही. ई-मेल आणि सोशल मीडियाने संवादाचा वेग प्रचंड वाढवला असला, तरी पत्रांमधील तो जिव्हाळा आणि वाट पाहण्यातला आनंद कुठेतरी हरवला आहे..Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.ई-मेल आणि सोशल मीडियाने टपाल यंत्रणेपुढील आव्हाने नक्कीच वाढवली आहेत. तरीही, जगातील सर्वात मोठे नेटवर्क असलेल्या भारतीय टपाल सेवेची जागा कोणतेही डिजिटल माध्यम घेऊ शकत नाही. आता टपाल सेवा आणखी सक्षम झाली आहे. तिचे महत्त्व आजही कायम आहे.- के. एस. पारखी, जनसंपर्क अधिकारी, टपाल विभाग .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.