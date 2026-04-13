"कॅन्सरचे उपचार सुरु असतानाही त्याने.." मराठी अभिनेत्याने उघड केली रमेश भाटकरांची अखेरची इच्छा; म्हणाले..

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील उत्तम कलावंत आणि दिलखुलास अभिनेते म्हणजे रमेश भाटकर. उत्तम व्यक्तिमत्त्व अशी ओळख असलेल्या रमेश यांचं 2019 मध्ये निधन झालं. कॅन्सरशी त्यांनी दिलेली झुंज असफल ठरली. त्यांचे अखेरचे दिवस आणि त्यांची शेवटची इच्छा याबाबतचा खुलासा त्यांचे खास मित्र आणि अभिनेते विजय गोखले यांनी केला. .विजय यांनी काही दिवसांपूर्वी लोकमत फिल्मी चॅनेलला मुलाखत दिली होती. त्यावेळी त्यांनी रमेश यांच्या आठवणी सांगितल्या. काय म्हणाले ते जाणून घेऊया. ."रमेश हा माझा अत्यंत जवळचा मित्र होता. आमचे ऋणानुबंध फक्त व्यावसायिक नव्हते तर कौटुंबिकही होते. माझी पत्नी त्यांना राखी बांधायची, त्यामुळे मृदुला भाटकर आणि त्यांचं संपूर्ण कुटुंब हे आमचं स्वतःचं कुटुंबच आहे. रमेशला त्याच्या आजाराबद्दल आणि भविष्याबद्दल पूर्ण कल्पना होती, पण शेवटच्या श्वासापर्यंत रंगभूमीवर काम करण्याची त्याची तीव्र इच्छा होती. माझं 'अपराध मीच केला' हे त्याचं शेवटचं नाटक ठरलं. कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये त्याची कीमोथेरपी व्हायची आणि त्यानंतर दोन दिवस त्याला खूप थकवा असायचा. पण आमचे निर्माते किशोर सावंत यांनी व्यावसायिक गणिते बाजूला ठेवून रमेशला जेव्हा बरं वाटेल तेव्हाच प्रयोग लावले. त्यामुळे तो शेवटपर्यंत रंगभूमीवर सक्रिय राहू शकला. म्हणजे किमोथेरपी झाली की दोन दिवस आराम आणि मग प्रयोग असं साधारण नियोजन त्यांनी केलं होतं."."रमेशला गाण्याची प्रचंड आवड होती. नाटकाच्या दौऱ्यावर असताना प्रयोग संपल्यावर रात्री उशिरा कुठेही बस थांबवून आम्ही गाण्याच्या मैफिली रंगवायचो. तबला किंवा ढोलकी नसेल तर डबे वाजवून आम्ही गाणी गायचो. अर्चना जोगळेकर, रमेश आणि आमची संपूर्ण टीम मिळून समुद्राच्या काठी अशा अनेक मैफिली गाजवल्या आहेत. रमेशच्या शेवटच्या क्षणीही आम्ही सोबत होतो. त्याचा निरोपही त्याच्या व्यक्तिमत्वासारखाच 'रंगीला' आणि 'बेधुंद' पद्धतीने व्हावा हीच सर्वांची भावना होती. रमेश हा खऱ्या अर्थाने एक 'मस्त' माणूस होता आणि त्याच्या आठवणींशिवाय एकही दिवस जात नाही.".रमेश भाटकर अखेरचे 100 डेज या मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीस आले. तर अपराध मीच केला हे त्यांचं शेवटचं नाटक ठरलं.