बरणीत तोंड अडकलेल्या श्वानाला पारूने मदत करत वाचवला जीव; सोशल मीडिया पोस्टमधून केलं आवाहन

Marathi Entertainment News : भूतदयेचे संस्कार आपल्यावर लहानपणापासून केले जातात. पण अनेकजण ते प्रत्यक्षात अंगिकारताना दिसत नाहीत. अनेकजण प्राण्यांना मुद्दाम त्रास देतात, त्यांना मारहाण करतात. पण काही माणसं प्राण्यांच्या मदतीसाठी सदैव तत्पर असतात. मराठी इंडस्ट्रीमधील अनेक कलाकारही प्राण्यांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्थांना मदत करत असतात. .झी मराठीवरील पारू या मालिकेमुळे चर्चेत आलेली अभिनेत्री शरयू सोनावणेचं सध्या सगळीकडे कौतुक होत आहे. शरयूने पुढाकार घेत एका श्वानाचा जीव वाचवला आहे. या श्वानाचं तोंड एका प्लास्टिकच्या बरणीत अडकल्यामुळे त्याला श्वास घेणं जड जात होतं आणि तो तीन दिवस भटकत होता. शरयू एका रेस्क्यू टीमची मदत घेत त्याचा जीव वाचवला. .सोशल मीडियावर तिने सदर घटनेचा व्हिडीओ शेअर केला आहे. यासोबतच पोस्ट लिहीत लोकांना संकटात असलेल्या प्राण्यांच्या मदतीसाठी आवाहन केलं आहे. तर पोस्टमध्ये नेमकं त्यावेळी काय घडलं होतं ते ही नमूद केलं आहे. .शरयूची पोस्ट "पुणे- सिंहगड रोड, नांदेड सिटीआज सकाळी साधारण 8 वाजता मला एक street dog दिसला ज्याचे तोंड एका plastic jar मध्ये अडकलेले होते. तो मदतीच्या शोधात इकडे-तिकडे पळत होता. गेले जवळपास 3 दिवस तो food, water आणि breathe साठी struggle करत होता. खूप लोकांनी त्याला पाहिले, पण कोणीही मदतीसाठी पुढे आले नाही.आपल्याला थेट मदत करता आली नाही तरी NGO ला call करून अशा मुक्या प्राण्यांची मदत करू शकतो. सुदैवाने हार्ट पुणे,स्वप्नील अंबप यांनी एका call वर येऊन सुमारे 4-5 तासांच्या प्रयत्नानंतर rescue करून त्याला सुरक्षित बाहेर काढले.माझी सर्वांना विनंती आहे – plastic jars, glass किंवा कचरा उघड्यावर फेकू नका. भुकेमुळे किंवा तहानेमुळे प्राणी अशा वस्तूंमध्ये तोंड घालतात आणि अडकतात. त्यांना समज नसते, पण आपल्याला आहे. आपल्या थोड्या जबाबदारीमुळे एखाद्या मुक्या जीवाचा जीव वाचू शकतो.विशेष आभार - आर जे शोनाली." अशी पोस्ट तिने शेअर केली आहे. निवेदिका शोनालीचेही तिने या पोस्टमधून मदतीसाठी आभार मानले आहेत. .शरयूच्या या कृतीचं तिच्या सेलिब्रिटी मित्रांनी आणि चाहत्यांनी कौतुक केलं आहे. तिने दाखवलेल्या तत्परतेमुळे एका मुक्या जीवाचा जीव वाचला अशी भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे. तिने शेअर केलेला व्हिडिओही व्हायरल झाला आहे. .पारू मालिकेमुळे शरयू चर्चेत आली पण ही मालिका अचानक बंद करण्यात आली. लवकरच ती नव्या प्रोजेक्टमधून प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार असल्याचं तिने सोशल मीडियावर शेअर केलं होतं. त्यामुळे पुन्हा तिला नव्या भूमिकेत पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत.