"माझ्या आई-बाबांनी आठवड्याभरात लग्न केलं" सोनालीने सांगितली तिच्या आई-वडिलांची इंटरेस्टिंग लव्हस्टोरी

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमधील बहुगुणी अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णी सतत चर्चेत असते. तिचा अभिनय, सौंदर्य आणि नृत्य याची चर्चा तिच्या चाहत्यांमध्ये आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत सोनालीने तिच्या आई-वडिलांच्या लग्नाची इंटरेस्टिंग गोष्ट शेयर केली. .सोनालीने नुकतीच व्हायफळ गप्पा चॅनेलला मुलाखत दिली. यावेळी तिने आई-वडिलांची लव्हस्टोरी शेयर केली. सोनालीची आई पंजाबी सिख तर वडील मराठी आहेत. त्यांचं लग्न कसं झालं याचा किस्सा तिने सांगितला. .सोनाली म्हणाली की,"माझ्या आई बाबांनी एका आठवडयात लग्न केलं. ते भेटले आणि माझी आई म्हणाली की माझ्याकडे वेळ नाहीये टाईमपास करायला. करायचं असेल तर लगेच लग्न करू. माझ्या बाबांची पोस्टिंग तेव्हा देहू रोडला होती. आई देहू रोड डेपोमध्ये काम करत होती. माझ्या आईच्या मैत्रिणीला एका पायाला लागलं होतं. माझे बाबा जनरल फिजीशियन होते आर्मीमध्ये. तर ते तिच्यावर उपचार करण्यासाठी आले. तिथे त्यांची आणि आईची नजरानजर झाली आणि ते प्रेमात पडले." ."कारण बाबा आर्मीमध्ये होते त्यामुळे त्यांचं दृष्टिकोन खूप मोठा होता. त्यामुळे त्यांनी फार विचार केला नाही. त्यात आई म्हणाली की मला डेट वगैरे करायला वेळ नाही लगेच लग्न करू म्हणून या दोघांनी आपापल्या घरी पत्र पाठवली. आईने अमृतसरला आणि बाबांनी परभणीला. पत्र पोहोचायच्या आधी हे दोघं लग्न करून मोकळे झाले. त्यांचं लग्न असं होतं की त्यांनी ऑफिसमधून हाफ डे घेतला. लंच ब्रेकमध्ये लग्न करून परत आले. आळंदीला गेले लंचब्रेकच्या वेळी. त्यांच्या लग्नाला चार माणसं होती. सोबत घरातले कुणीच नव्हते. फक्त माझ्या आईची बहीण होती जी तिच्याबरोबर राहायची ती होती." ."त्यानंतर बाबांनी निवेदन करून आर्मीमधील क्वार्टर राहायला घेतले. त्यानंतर त्यांनी त्यांच्या आई-वडिलांना भेटायला बोलावल. माझे आजी-आजोबा आले. नाना-नानी आले. तर त्यातही गंमत म्हणजे माझे नाना-नानी हे पंजाबी सरदार आहेत. त्यांच्याकडे सामान्यतः कोण पाहुणा आला की नॉन व्हेज बनत आणि माझे बाबा हे देशस्थ ब्राह्मण. पूजा सांगणारे. त्यामुळे आता काय करायचं ? असा प्रश्न आई-वडिलांना होता."."माझ्या आईने आजी-आजोबांना सांगितलं की, तुम्ही जरा देवदर्शनाला देहूगावच्या मंदिरात जाऊन या आपण संध्याकाळी एकत्र जेवू. त्यानंतर दुपारी नाना नानी यांच्यासाठी बाहेरून नॉनव्हेजचं जेवण मागवून त्यांना देऊन आजी-आजोबा यायच्या आधी गोमूत्र वगैरे शिंपडून घर पवित्र करून टाकलं. मग आजी-आजोबा आले. पण आमच्याकडे कुणीही कुणावर कुठलीही गोष्ट लादली नाही. त्यांनी एकमेकांना स्वीकारलं. माझे आजी आजोबा नंतर आमच्याकडेच राहायचे. त्यामुळेच ते आमच्यामध्ये आले.".