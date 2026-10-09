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नवरा असावा तर फडणवीसांसारखा! पती अन् मुलीसमोर अमृता फडणवीसांनी सादर केलं गाणं, असं केलं बायकोचं कौतुक

AMRUTA FADANVIS PERFORMANCE INGRONT OF CM DEVENDRA FADNAVIS : महाराष्ट्राच्या मिसेस मुख्यमंत्री आणि गायिका अमृता फडणवीस यांचा एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय ज्यात देवेंद्र फडणवीस त्यांचं कौतुक करताना दिसतायत.
AMRUTA FADNAVIS NEW SONG

AMRUTA FADNAVIS NEW SONG

ESAKAL

Payal Naik
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महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी आणि गायिका अमृता फडणवीस कायमच सोशल मीडियावर चर्चेत असतात. त्या कधी निरनिराळ्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतात तर कधी चॅरिटी शो करताना दिसतात. मिसेस मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची ओळख आहेच. मात्र याशिवाय त्यांनी स्वतःची अशी वेगळी ओळख निर्माण केलीये. त्या उत्तम गायिका आहेत. सध्या त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय ज्यात त्या गाणं गात असताना देवेंद्र फडणवीस कौतुकाने त्यांच्याकडे पाहतायत.

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