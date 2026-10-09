नवरा असावा तर फडणवीसांसारखा! पती अन् मुलीसमोर अमृता फडणवीसांनी सादर केलं गाणं, असं केलं बायकोचं कौतुक

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्नी आणि गायिका अमृता फडणवीस कायमच सोशल मीडियावर चर्चेत असतात. त्या कधी निरनिराळ्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होतात तर कधी चॅरिटी शो करताना दिसतात. मिसेस मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची ओळख आहेच. मात्र याशिवाय त्यांनी स्वतःची अशी वेगळी ओळख निर्माण केलीये. त्या उत्तम गायिका आहेत. सध्या त्यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय ज्यात त्या गाणं गात असताना देवेंद्र फडणवीस कौतुकाने त्यांच्याकडे पाहतायत. .नुकताच मुंबई पोलिसांसाठी मुंबईत एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात अमृता यांचं गाणं ठेवण्यात आलं होतं. याच कार्यक्रमातला एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय ज्यावर चाहते त्यांचं कौतुक करताना दिसतायत. इतकंच नाही तर या कार्यक्रमात स्वतः देवेंद्र फडणवीस हजर होते. सोबत त्यांची मुलगीही होती. अमृता यांनी सगळ्यांसमोर बॉलिवूडमधील २ गाणी सादर केली. त्यांच्या आवाजाचा लहेजा आणि चढउतार अगदी सुंदर आहे आणि त्यांनी अतिशय उत्तम रीतीने ही गाणी सादर केली. जी ऐकल्यावर स्वतः देवेंद्र फडणवीस त्यांचं कौतुक करण्यापासून स्वतःला अडवू शकले नाहीत. .अमृता गाणी गात असताना देवेंद्र फडणवीस मन लावून त्यांचं गाणं ऐकत होते. जेव्हा त्यांचं गाणं संपलं तेव्हा फडणवीस आणि त्यांची मुलगी दोघांनीही हसत आनंदाने टाळ्या वाजवल्या. त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करण्यात आलाय. ज्यात लिहिलंय. जेव्हा तुमचे पती देवेंद्र फडणवीस तुमची हिंमत वाढवण्यासाठी टाळ्या वाजवतात, जेव्हा तो एक व्यक्ती तुमच्यावर विश्वास ठेवतो तेव्हा तो तुमचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी पुरेसा असतो. त्यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झालाय. .नाना पाटेकर गेले आता नाम फाउंडेशनचं काम कोण बघणार? मुलगा मल्हारने हात जोडून केली 'ही' विनंती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.