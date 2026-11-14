Premier

अशोक सराफ यांचा दात पडण्याचा किस्सा ऐकून माधुरीलाही हसू अनावर; नेमकं काय घडलं होतं? Video

ASHOK SARAF FUNNY INCIDENT ON KON HONAR CROREPATI:'कोण होणार करोडपती'च्या मंचावर ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ यांनी त्यांच्या आयुष्यातील एक मजेशीर किस्सा सांगितला. जेवताना चमचा तोंडातून काढण्याचं टायमिंग चुकलं आणि चक्क दातच पडला, असा अनुभव त्यांनी शेअर केला.
ASHOK SARAF

ASHOK SARAF

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

ASHOK SARAF REVEALS HOW HE LOST A TOOTH WHILE EATING: 'कोण होणार करोडपती' हा लोकप्रिय कार्यक्रम सध्या प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. या कार्यक्रमात अनेक कलाकार आणि प्रसिद्ध व्यक्ती हजेरी लावताना दिसतात. नुकत्याच एका भागात ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ आणि अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे सहभागी झाले होते. त्यांच्या आगामी 'आदि अनंत' या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी दोघांनी कार्यक्रमात हजेरी लावली. यावेळी कार्यक्रमाची सूत्रसंचालक माधुरी दीक्षितसोबत दोघांनीही मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. या गप्पांदरम्यान संकर्षणने माधुरीसाठी खास कविता सादर केली, तर अशोक सराफ यांनी त्यांच्या आयुष्यातील एक भन्नाट आठवण सांगितली. हा किस्सा ऐकून माधुरीसह उपस्थितांनाही हसू आवरता आलं नाही.

Loading content, please wait...
Madhuri Dixit
Video
ashok saraf
Entertainment Field