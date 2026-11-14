अशोक सराफ यांचा दात पडण्याचा किस्सा ऐकून माधुरीलाही हसू अनावर; नेमकं काय घडलं होतं? Video

ASHOK SARAF REVEALS HOW HE LOST A TOOTH WHILE EATING: 'कोण होणार करोडपती' हा लोकप्रिय कार्यक्रम सध्या प्रेक्षकांचं मनोरंजन करत आहे. या कार्यक्रमात अनेक कलाकार आणि प्रसिद्ध व्यक्ती हजेरी लावताना दिसतात. नुकत्याच एका भागात ज्येष्ठ अभिनेते अशोक सराफ आणि अभिनेता संकर्षण कऱ्हाडे सहभागी झाले होते. त्यांच्या आगामी 'आदि अनंत' या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी दोघांनी कार्यक्रमात हजेरी लावली. यावेळी कार्यक्रमाची सूत्रसंचालक माधुरी दीक्षितसोबत दोघांनीही मनमोकळ्या गप्पा मारल्या. या गप्पांदरम्यान संकर्षणने माधुरीसाठी खास कविता सादर केली, तर अशोक सराफ यांनी त्यांच्या आयुष्यातील एक भन्नाट आठवण सांगितली. हा किस्सा ऐकून माधुरीसह उपस्थितांनाही हसू आवरता आलं नाही..अशोक सराफांनी सांगितला मजेशीर किस्साअशोक सराफ यांच्याशी गप्पा मारताना माधुरी दीक्षितने त्यांच्या अभिनयातील अचूक टायमिंगचं कौतुक केलं. त्यानंतर माधुरीने त्यांना एक मजेशीर प्रश्न विचारला. ती म्हणाली, "तुमच्या अभिनयाचं टायमिंग तर परफेक्ट आहे. पण रोजच्या आयुष्यात असं कोणतं टायमिंग आहे, ज्यामध्ये तुम्ही चुकता?".माधुरीच्या या प्रश्नावर अशोक सराफ यांनीही मिश्किल उत्तर दिलं. "असं कोणतं टायमिंग चुकू देत नाही. आता खूप सवय झाली आहे, त्यामुळे सगळ्या गोष्टी परफेक्ट होतात. पण एकदा माझं टायमिंग चुकलं होतं," असं म्हणत त्यांनी पुढचा किस्सा सांगायला सुरुवात केली..चमचा तोंडातून काढण्याचं टायमिंग चुकलं अन् दातच पडला!अशोक सराफ यांनी सांगितलं की, 'एकदा जेवताना हातात चमचा होता. त्यावेळी चमचा तोंडात ठेवणं, तो बाहेर काढणं आणि त्यानंतर तोंड बंद करणं, या सगळ्यांचं टायमिंग चुकलं. त्यामुळे दातच पडला!' हा किस्सा सांगताना अशोक सराफ यांनी ज्या सहज आणि विनोदी पद्धतीने प्रसंग मांडला, त्यामुळे उपस्थितांमध्ये एकच हशा पिकला. .अशोक सराफ यांचा हा मजेशीर किस्सा ऐकून माधुरी दीक्षितलाही हसू आवरता आलं नाही. अभिनयातील अचूक टायमिंगसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या अशोकमामांचं जेवताना टायमिंग कसं चुकलं, याची ही आठवण कार्यक्रमात चांगलीच रंगली. .आजोबांचं प्रेम, नातवाची स्वप्नं अन्...; अशोक सराफ यांचा अभिनय पुन्हा जिंकणार मनं! कसा आहे 'आदि अनंत'? वाचा रिव्ह्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.